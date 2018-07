Žena sledovala synov (14) účet na sociálnej sieti a zostala v šoku: Prichytila ho pri nechutnosti

Neznáma žena preventívne pravidelne kontrolovala instagramový účet svojho štrnásťročného syna a až donedávna na ňom nič podozrivé nenašla. Áno, boli tam občas nejaké sexuálne poznámky, ktoré si vymieňal s kamarátmi, ale u pubertiakov je to normálne. Pred pár dňami sa však stala svedkom nechutného incidentu, keď zistila, že jej syn tlačí na svoju kamarátku, aby mu poslala fotky, na ktorých je nahá. "Nevedel, že sledujem tú konverzáciu. Prekvapilo ma aj to, že správy posielal o jedenástej v noci. Veď má zakázané brať si mobil do izby pred spaním," hovorí zarazená matka.

Zdroj: Getty Images

Správanie chlapca opisuje ako neznesiteľný nátlak na úbohé dievča. "Z rozhovoru som vydedukovala, že je to jeho priateľka. Citovo ju vydieral a opakoval, že ak ho miluje, tak mu tie fotky pošle," pokračuje užívateľka. Doťahovanie medzi tínedžermi trvalo na sociálnej sieti asi hodinu. Dievčina napokon nátlak nevydržala a priateľovi jednu fotku poslala.

Ale to už zakročila matka. Vbehla do synovej izby, vytrhla mu mobil z rúk, vymazala fotografiu a povedala mu, že sa o všetkom porozprávajú neskôr. "Nikdy som si nemyslela, že moje dieťa bude schopné robiť niekomu niečo také. Som bezradná. Ako ho potrestať, aby sa poučil a nikdy to nezopakoval?" prosí o radu ostatných užívateľov. Na jednej strane je na syna nahnevaná a ľutuje úbohé dievča, ktoré tak bezcitne vydieral. Na strane druhej premýšľa nad tým, že ak by išla na políciu, škandál sa prevalí, bude ho riešiť škola a jeho výborné študijné výsledky mu budú nanič.

Zdroj: Getty Images

Názory iných ľudí však žena asi nepomôžu, skôr ju ešte viac zmiatnu. Mnohí totiž trvajú na tom, aby nepovolila a kontaktovala políciu. Iní ju zasa nechápu, prečo sledovala konverzáciu až hodinu a nechala syna , aby tak dlho trápil svoju priateľku. Podľa niektorých bude najlepšie, ak sa všetko uzavrie domácim trestom a nech matka vyhľadá dievčinu a vysvetlí jej, aby už nikdy nepodľahla podobnému nátlaku.