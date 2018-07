FOTO Adam vypil v horúčave studenú vodu: Takú hrôzu nečakal, nikdy to neurobte!

HOUSTON - Mnohí z nás počas horúčav automaticky siahajú po ľadovo vychladených nápojoch. Výnimkou nebol ani Adam Schaub, ktorý celý deň pracoval vonku a pravidelný pitný režim akosi zanedbal. Oľutoval to až v sanitke. Neuveríte, čo sa môže stať, keď sa v lete schuti napijete veľmi studenej vody.

Adam Schaub priznal, že absolútne nečakal, že ľadovo vychladená voda v lete mu narobí viac škody než úžitku. „Poriadne vychladená voda je predsa dobrá, tak čo už by sa len mohlo stať, však? No, včera som to zistil. S otcom sme vonku počas horúčavy fyzicky pracovali a keď si všimol, že mám celú tvár červenú, poslal ma na prestávku,“ spomína rodák z Texasu na svojom Facebooku. Vonku bolo asi 37 stupňov, a preto bez rozmyslu siahol po fľaši s ľadovou vodou. Celú ju vypil.

Adam Schaub Zdroj: FB/Adam Schaub

Následne sa opäť vrátil do práce. Keď skončil, vošiel do klimatizovaného auta, v ktorom vypil ďalšiu fľašu studenej vody. „Začal som vidieť škvrny a bolo mi zle od žalúdka. V rukách i v nohách som cítil mravčenie. Odrazu mi bolo na zvracanie, a tak som otvoril dvere. Pamätám si len, ako ma otec prevrátil a utieral mi tvár. Povedal mi, že som na niekoľko minút odpadol,“ píše ďalej mladík.

Zdroj: Getty Images

Vystrašený otec zavolal sanitku. Adamovi bolo po ošetrení vysvetlené, že jeho telo upadlo do šoku, pretože vypil naraz veľké množstvo veľmi studenej vody. Chlad totiž v ústach stimuluje nervy, čo vedie k rýchlemu rozšíreniu krvných ciev v dutinách. Záchranári Schaubovi povedali, že mozog potom prerušuje správy z týchto nervov a prichádzajú bolesti. Preto sa mu do mozgu nedostal dostatok krvi a odpadol. „Bežne vídam ľudí, ako pijú chladené nápoje prirýchlo, a to im rozhodne neodporúčam,“ upozorňuje.

Adamova tvár po kolapse. Zdroj: FB/Adam Schaub

Keď bol v poriadku, zdravotník mu vysvetlil, že studená voda nie je vôbec zlá, no piť sa musí len po dúškoch. Ak teda potrebujete doplniť vodu v organizme, ideálna je voda v izbovej teplote. Ako poučený Adam ďalej napísal, svojou skúsenosťou chce varovať aj ostatných.