Kuriózny návrh politikov na Novom Zélande: Toto nemyslia vážne, koniec domácich miláčikov?

OMAUI - Rada regiónu Southland na juhu Nového Zélandu navrhla zákaz všetkých domácich mačiek v jednej z tamojších obcí, aby tak ochránila miestne pôvodné živočíchy. Environment Southland predstavila "plán o škodoch", v ktorom vyzýva, aby majitelia mačiek v Omaui vykastrovali svojich zvieracích miláčikov, očipovali ich a zaregistrovali. V prípade, že by zviera zomrelo, už by si nemohli zaopatriť nové.

V okolí Omaui sú prírodné rezervácie s pôvodnou flórou a faunou. Ako hovorí jedna z členiek rady Ali Meade, tento návrh je zameraný práve na ich ochranu, keďže mačky lovia pôvodné druhy vtákov, hmyz alebo plazy a tým spôsobujú škody. Ak by plán schválili, zlepšenie životného prostredia a života tamojšieho vtáctva by bolo podľa nej výrazné.

Radu v súvislosti s "mačacím problémom" oslovila organizácia Omaui Landcare Trust. "My k mačkám neprechovávame nenávisť. Ale chceli by sme zodpovedné vlastníctvo zvierat a toto naozaj nie je miesto pre mačky," vyjadril sa člen organizácie John Collins pre spravodajský portál Newshub. Plány však nepotešili všetkých. Obyvateľka Omaui Nico Jarvis uviedla pre denník Otago Daily Times, že je šokovaná a proti plánu chce spustiť petíciu. Jarvis je majiteľkou troch mačiek, ktorých existencia je podľa jej slov jediným vhodným spôsobom, ako bojovať s hlodavcami v oblasti. "Ak by som nemohla mať mačku, začalo by byť pre mňa nezdravé žiť vo vlastnom dome," vysvetlila.

Nový Zéland už v roku 2016 predstavil plán, v rámci ktorého chce do roku 2050 dosiahnuť, aby bola krajina bez predátorov. Plán je zameraný na likvidáciu cudzích druhov potkanov, lasíc a vačíc. Pozornosť v krajine venujú aj mačkám, keďže lovia pôvodné druhy vtákov. V Kotuku Parks na ostrove Kapiti je napríklad platný úplný zákaz mačiek a rada v Aucklande zase pripravuje plán na eutanáziu každej mačky bez čipu, ktorú nájdu na "ekologicky dôležitom mieste", píše britský denník The Guardian.