Žena zničila novomanželom svadobné FOTO: Za toto by ste ju najradšej...

LONDÝN - K svadobnej tradícii po skončení obradu patria aj spoločné fotografie s hosťami. Je to jedna z pamiatok, ktoré by mali ostať novomanželom na celý život a každý pár chce, aby boli vydarené. Okolnosti však niekedy takýmto predstavám neprajú. Najmä ak sa nájde niekto, kto im to svojou tvrdohlavosťou a neohľaduplnosťou pokazí.