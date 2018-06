Muž po svadbe spozoroval na manželke čosi čudné: Zhrozený okamžite požiadal o rozvod

Ilustračné foto, Zdroj: gettyimages.com

DILLÍ - Nemenovaný indický muž zažil po svadbe taký šok, že sa rozhodol okamžite rozviesť. Podľa The Times of India po pár dňoch zistil, že jeho manželke raší brada a má hlas ako chlap. Tieto nedostatky nemal vraj šancu pred dohodnutým sobášom zistiť, pretože jeho nastávajúca nosila celý čas závoj a on nevidel jej tvár. Taktiež pred ním neprehovorila.