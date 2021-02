Záchrana ako z filmu: VIDEO Trojica strávila mesiac na opustenom ostrove, TOTO ju udržalo pri živote

"Všimli sme si ich, pretože mali vlajky a urobili kríž," povedal pilot vrtuľníka pobrežnej stráže Mike Allert. Po prelete sa rozhodol vrátiť sa nad ostrov Anguilla Cay; v pondelok sa tam posádka znovu vydala a zhodila vodu, jedlo a vysielačku a pri utorkovom lete stroskotancov vzala do USA.

Trojica vypovedala, že jej čln stroskotal na rozbúrenom mori a že všetkým sa podarilo k ostrovu doplávať. Našli tam kokosové orechy a mušle a živili sa tiež hlodavcami.

Podľa AP nie je isté, či ide o utečencov, ktorí boli na ceste do USA, alebo o ľudí stratených na mori. Všetci boli prijatí na lekársku prehliadku a nikto z nich nemá väčšie zranenia. Ostrovček, na ktorom boli nájdení, patrí k časti Bahám, ktorá leží medzi Kubou a Floridou.

