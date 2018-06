Veľmi záleží na tom, v ktorú hodinu jeme: Dodržiavajte tento REŽIM a schudnete viac!

RÍM - Je síce pravda, že jedlo z cestovín je vždy jedlom z cestovín, rôzne štúdie z posledných rokov však naznačujú, že sa náš organizmus počas 24 hodín mení, a preto záleží na tom, kedy túto porciu cestovín zjeme. Píše to taliansky denník La Repubblica.

Môžeme sa mýliť vo všetkom, pokiaľ ide o našu posadnutosť hmotnosťou a kontrolovaním všetkého, čo si dávame na tanier. Zameriavame sa na to, koľko toho jeme a čo jeme, ale zabúdame na to základné: kedy. Cestoviny amatriciana zjedené na obed nie sú z hľadiska telesnej hmotnosti a teda aj zdravia to isté, ako rovnaký pokrm skonzumovaný pred odchodom na lôžko. Hoci obsahujú rovnaké množstvo kalórií a majú rovnakú chuť.

Je pravda, že jedlo z cestovín je vždy iba jedlom z cestovín, ale rôzne štúdie z posledných rokov ukazujú, že sa náš metabolizmus počas dňa mení. A spolu s metabolizmom sa mení aj naša schopnosť pracovať a tiež spracovávať jedlo, ktoré sme požili.

Zdroj: Getty Images

Nejde o nejakú novú diétu, ale o potravinový režim, o ktorom sa začalo hovoriť v polovici 80. rokov minulého storočia, a ktorý zohľadňuje význam synchronizácie jedál s našimi vnútornými hodinami, počnúc cyklom spánok - bdenie, svetlo - tma. A nedávno štúdia zverejnená na stránkach odborného časopisu Diabetic Medicine zdôraznila, že osoby s cukrovkou druhého typu, ktoré neskoro raňajkujú, majú väčšiu pravdepodobnosť mať vyšší index telesnej hmotnosti (BMI) ako tí, ktorí raňajkujú skoro. A to pri rovnakom množstve kalórií.

Iný výskum staršieho dáta, ktorý je možno presvedčivejší než vyššie uvedený, poukázal na súvislosť medzi časom, kedy jeme, a účinnosťou odtučňujúcej kúry na vzorke 420 osôb, ktoré držali diétu 20 týždňov. A výsledok? Ten, kto mal vo zvyku jesť neskôr, strácal menej kilogramov a pomalšie ako ten, kto sa rád najedol skôr. Aj v tomto prípade mali všetci rovnaký prísun kalórií, rovnaké druhy potravín aj dĺžku spánku. Podľa vedcov tí, ktorí jedli neskôr, tiež väčšinou chodili neskoro do postele a ráno si dávali menej výdatné raňajky alebo ich vynechávali pplne. Zdá sa teda, že je pri diéte vhodné konzumovať pokrmy skôr.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Aké je vedecké vysvetlenie výhodnosti jesť skôr? Prečo načasovanie jedál ovplyvňuje telesnú hmotnosť a teda aj zdravie? "Vieme doteraz len málo o pôsobení chrononutričnej (časovanej) diéty, ale výsledky pozorujeme," uvádza Andrea Ghiselli z talianskej Rady pre výskum v poľnohospodárstve a analýzu agrárnej ekonómie v Ríme.

"Hormóny sa riadia cirkadiálnym rytmom, teda ich produkcia sa v priebehu 24 hodín mení. To je prípad inzulínu, ktorý dosahuje vrchol okolo 17. hodiny, či hormónu leptínu, ktorého vylučovanie vrcholí o jednej hodine v noci. A nielen to. Pozorujeme, že ten, kto zje väčší počet kalórií v prvej polovici dňa, je štíhlejší, je u neho menšie riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. Naopak ten, kto kvôli práci musí byť v noci hore, má väčšiu náchylnosť k poruchám metabolizmu a ku kardiovaskulárnym chorobám," hovorí Ghiselli.

V Európe rastie náchylnosť k hromadeniu tuku smerom k južným krajinám, kde sa väčšinou neskôr večeria. Máme tiež dáta zo štúdií na laboratórnych myšiach, ktoré síce nemožno prenášať na ľudí, ale čosi naznačujú. Myši vystavené normálnemu striedaniu svetla a tmy sú menej tučné než tie, ktoré sú umelo držané v rytme svetlo a polosvetlo, teda nikdy nie sú v tme, a tiež viac žerú. To všetko nám hovorí, že skonzumovať väčšinu denného energetického prísunu v prvej polovici dňa pomáha v synchronizácii s cirkadiálnym rytmom. Prečo to tak je, môžeme zatiaľ len hádať. Než budú naše znalosti v tomto smere rozšírené, rozhodne neurobíme chybu, ak sústredíme väčšiu časť denného energetického prísunu do prvej polovice dňa, dodáva Ghiselli.