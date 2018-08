Striedanie času v Európe: Vyjadrilo sa takmer päť miliónov ľudí, toto bude nasledovať

BRUSEL - Európska komisia v piatok oznámila ukončenie verejnej konzultácie o tom, či Európska únia upustí od praxe posúvania hodinových ručičiek o jednu hodinu dopredu v období od marca do októbra, čo zohľadňuje meniacu sa dĺžku dostupnosti denného svetla. K otázke letného času sa do štvrtka do polnoci vyjadrilo viac ako 4,6 milióna občanov členských krajín EÚ.

V online hlasovaní, ktoré spustila eurokomisia 4. júla, boli respondenti dotazovaní, či si prajú zrušenie letného času. Výzva vyjadriť sa k tejto záležitosti bola adresovaná európskym občanom, rôznym zainteresovaným stranám (podniky, zamestnávatelia) a verejným orgánom. Exekutíva EÚ sa tak rozhodla konať na základe početných žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov Únie.

Letná konzultácia so širokou verejnosťou je súčasťou prehodnotenia smernice EÚ o letnom čase. Hlavným cieľom je preskúmať, či by sa súčasné pravidlá o striedaní zimného a letného času mali zmeniť alebo nie. Komisia upozornila, že prijaté odpovede zanalyzuje a v nadchádzajúcich týždňoch uverejní správu o výsledkoch hlasovania, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre právny krok potrebný na zmeny v súčasnej legislatíve. Prípadnú reformu by musel schváliť Európsky parlament, ako aj Rada EÚ (členské štáty).

Vo väčšine členských štátov Únie je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, respektíve do čias ropnej krízy 70. rokov 20. storočia, keď bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu. Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov minulého storočia.