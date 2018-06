Stalin chcel položiť svojich spojencov: VIDEO Operácia, ktorá trvala 11 mesiacov, mu nevyšla

Blokádu všetkých vodných a pozemných prístupových ciest, ktoré zabezpečovali spojenie medzi Západným Berlínom a časťami Nemecka pod správou Američanov, Britov a Francúzov, nariadil sovietsky diktátor Josif Stalin. Počítal s tým, že sa izolovaný Západný Berlín bez možnosti zásobovania rýchlo vyčerpá a Sovietsky zväz v Nemecku upevní svoj vplyv.

Aj keď spojenci neboli na situáciu pripravení, USA už druhý deň vytvorili letecký most, prostredníctvom ktorého dopravovali do Berlína všetko potrebné pre prežitie zhruba dvoch miliónov ľudí. Do zásobovacích operácií sa postupne zapojili Briti, letci z Nového Zélandu, Austrálie, Kanady a Južnej Afriky. Do Berlína smerovali lietadla naplnené potravinami, ale aj uhlím.

Vo februári 1949 začala Moskva rokovať o ukončení blokády. Tá oficiálne skončila 12. mája 1949, napriek tomu spojenci pre istotu pokračovali v zásobovaní Západného Berlína až do júla toho istého roku.