Utajené železničné nešťastie: Chcel potešiť syna, zahynuli mimoriadne krutou smrťou

Stroj pri páde podľa pamätníkov urobil salto a zostal stáť uprostred prúdu. Zahynuli traja ľudia, ďalší človek zomrel pri vyslobodzovaní lokomotívy. V dobových novinách však o nehode nepadlo ani slovo.

Vlakvedúci bol síce na zlý stav trate upozornený, no napriek tomu vyšiel. Pre strojvodcu to navyše podľa svedectva kolegov bola jeho posledná služba a pretože už začali prázdniny, celkom výnimočne povolil kuričovi vziať so sebou aj jeho syna, ktorému jazda mala byť odmenou za vysvedčenie. Všetci za to zaplatili svojimi životmi. Všetci traja zomreli pravdepodobne v dôsledku popálenín z valiacej sa vriacej vody, ktorá unikla z prasknutého kotla po prudkom ochladení po páde do rieky.

Zdroj: ic.pics.livejournal.com

Utopená parná lokomotíva zvaná "Všudybylka" sa neskôr stala vďačným objektom pre miestnych fotografov a miestom vzrušujúcich hier miestnych detí. Nakoniec ju ale rozobrali a odviezli do šrotu.