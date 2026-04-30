Hollywoodu dala zbohom! Z bývalky Johnnyho Deppa je mama na plný úväzok a... TU vedie tajný život

ŠPANIELSKO - Herečka Amber Heard sa po medializovanom súdnom spore s Johnnym Deppom stiahla z verejného života a začala odznova v španielskom Madride. Dnes žije v ústraní, venuje sa deťom a buduje si novú identitu ďaleko od Hollywoodu.
Od búrlivého súdneho sporu medzi Johnnym Deppom (62) a jeho bývalou manželkou Amber Heard (40) už uplynulo niekoľko rokov. Herečka sa medzitým rozhodla úplne opustiť Hollywood. Nový život si vybudovala v španielskom Madride, kde žije mimo pozornosti verejnosti. Podľa zahraničných informácií si dokonca vraj zmenila aj meno.
Vzťah dvojice sa začal v roku 2011 a vyvrcholil svadbou o štyri roky neskôr, no manželstvo trvalo len približne rok. Následný rozvod a právne spory sa však vliekli oveľa dlhšie a v roku 2022 prerástli do ostro sledovaného súdneho procesu, ktorý zaujal celý svet a bol vysielaný aj naživo. Počas pojednávania si bývalí partneri navzájom vyčítali fyzické, emocionálne aj psychické ubližovanie.
Herec sa k svojim minulým vzťahom vyjadril aj slovami: „Čo sa týka mojich raných skúseností s láskou, zjavne som bol hlupák. Blbec, ktorý sa pozrie druhému do očí a hneď ako v nich zaznamená náznak osamelosti či smútku, nadobudne dojem, že práve on by mohol pomôcť. Lenže každý dobrý skutok býva po zásluhe potrestaný,“ dodal.
Heard si po odchode z verejného života zadovážila dom v luxusnej štvrti Madridu, kde má pokoj od okolia. Nenápadne si žije každodenný život, chodí nakupovať a stará sa o svoju staršiu dcéru Oonagh (5), ktorú bežne vodí do školy. Okrem toho sa v utajení stala pred rokom matkou dvojčiat Oceana a Agnes. Objavujú sa dohady, že deti prišli na svet prostredníctvom náhradného materstva.