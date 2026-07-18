Ulice Bratislavy zaplnili tisíce ľudí: Na Dúhový Pride prišli politici aj známe osobnosti, TAKTO to tam vyzerá

BRATISLAVA - V Bratislave sa v sobotu uskutočnia dve veľké zhromaždenia, ktoré upozornia na odlišné spoločenské témy. Na Námestí slobody sa napoludnie začne Dúhový Pride, zameraný na podporu LGBTI+ ľudí, ich práva a potrebu solidarity. O niekoľko ulíc ďalej, na Jakubovom námestí, sa popoludní koná Národný pochod Hrdí na rodinu, ktorý zdôrazňuje význam manželstva a tradičnej rodiny.
Aktualizované 15:30 Na Dúhovorom Pride sa zúčastnili známe osobnosti, ako napríklad herec Ady Hajdu s manželkou a taktiež politici z Progresívneho Slovenska.
Aktualizované 12:58 Prípady narušenia verejného poriadku ani komplikácii v cestnej premávke v centre Bratislavy doposiaľ polícia nezaznamenala. Počas priebehu zhromaždení budú policajti využívať na monitoring a dohľad aj policajné drony. O prípadných dopravných obmedzeniach a uzáverách budú verejnosť včas informovať. „Situáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnej dobe aj naďalej monitorujeme,“ dodal hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Témou Dúhového Pridu je odvaha
V centre Bratislavy na Námestí slobody bude v sobotu napoludnie Dúhový Pride. Témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI+ ľudí na Slovensku, je tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou.
Zdôrazniť tiež chcú význam slobody, rovnosti a demokracie a otvoriť priestor pre diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí na Slovensku. „V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre mnohých kvír ľudí na Slovensku odvahou žiť slobodne, byť viditeľní a otvorene hovoriť o svojich životoch. Aj preto sme si za tému tohtoročného festivalu zvolili odvahu. Chceme ukázať, že sme súčasťou tejto krajiny, záleží nám na jej budúcnosti a nikam neodchádzame,“ uviedla predsedníčka združenia Dúhový Pride Bratislava Lucia Horváthová.
archívne video
Podľa organizátorov sa sloboda a rovnosť nemôžu považovať za samozrejmosť. Upozorňujú na narastajúcu nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom, snahy obmedzovať práva menšín a využívanie zraniteľných skupín ako nástroja politického boja. Zdôrazňujú, že obmedzovanie práv menšín predstavuje riziko pre demokratické princípy a práva celej spoločnosti.
Súčasťou podujatia, ktoré sa začne o 12.00 a potrvá do 21.00 h bude aj sprievod, kultúrny program či zóna s ľudskoprávnymi, ekologickými a vzdelávacími organizáciami. Na bezpečnosť bude dohliadať polícia a aj súkromná bezpečnostná služba. Organizátori zároveň zverejnili bezpečnostné odporúčania na oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach podujatia.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, aby počítali s dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať predovšetkým Námestia Slobody, Hodžovho námestia, ulice Palisády a Kollárovho námestia a ďalších ulíc centra Bratislavy.
Národný pochod Hrdí na rodinu zdôrazní význam manželstva a rodiny
Na Jakubovom námestí v Bratislave sa v sobotu popoludní tiež uskutoční Národný pochod Hrdí na rodinu. Mottom 14. ročníka podujatia je Manželstvo chráni deti. Pre účastníkov je okrem pochodu pripravený aj sprievodný program - svätá omša a diskusia. „Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre ne nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,“ uviedol organizátor Anton Chromík.
Program sa začne o 12.30 h svätou omšou v Modrom kostolíku. Nasledovať bude o 13.45 h diskusia na Jakubovom námestí venovaná téme online ohrození detí. Oficiálny program zhromaždenia bude od 15.00 h na Jakubovom námestí. Samotný pochod ulicami hlavného mesta sa začne o 15.35 h. Trasa povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa účastníci vrátia späť na námestie.
„Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie - o svoju prítomnosť a lásku rodičov,“ uviedli organizátori. Rodina si podľa nich zaslúži výnimočné postavenie. „Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú,“ podotkli.
Polícia zase v tejto súvislosti odporúča vodičom, aby sa počas dňa až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia Slobody a využili na presun alternatívne trasy.