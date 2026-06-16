Celebritný rozvod roka: Manželstvo plné nevery, rozchodov a druhých šancí sa definitívne rúca!

LOS ANGELES - Ešte vo februári jej na Grammy pred celým svetom ďakoval za záchranu života. O štyri mesiace neskôr podal žiadosť o rozvod. Príbeh jednej z najznámejších dvojíc americkej country scény sa končí spôsobom, ktorý fanúšikovia nečakali. A pri pohľade na ich búrlivú minulosť je jasné, že za zatvorenými dverami nebolo všetko také rozprávkové, ako sa zdalo.
Svet country hudby zasiahla správa, ktorá patrí medzi najväčšie celebritné rozchody roka. Spevák Jelly Roll podal 18. mája v štáte Tennessee žiadosť o rozvod s manželkou Bunnie XO po takmer desiatich rokoch manželstva. Informáciu potvrdili súdne dokumenty a následne ju priniesli viaceré americké médiá. Podľa zdrojov blízkych páru má ísť o vzájomné rozhodnutie a súkromnú rodinnú záležitosť. Lenže za ich vzťahom sa skrýva oveľa dramatickejší príbeh.
Dnes už nie je tajomstvom, že manželstvo dvojice prešlo mimoriadne bolestivou skúškou. Bunnie XO vo svojej autobiografii otvorene priznala, že v roku 2018 zistila, že jej manžel mal niekoľkomesačný pomer s inou ženou. Odhalenie bolo pre ňu tak zničujúce, že nasledovalo odlúčenie a hlboká kríza vzťahu. Jelly Roll neskôr priznal, že vzťah zachránila najmä komunikácia, láska a ochota zmeniť sa. Bunnie mu dala druhú šancu, no verejne vyhlásila, že tretiu by už nedostal.
Po kríze sa zdalo, že dvojica našla cestu späť k sebe. V roku 2023 si dokonca obnovili manželské sľuby, na mieste, kde sa v roku 2016 spontánne zosobášili len niekoľko hodín po zásnubách. Ich príbeh bol často prezentovaný ako dôkaz, že aj vzťah poznačený neverou môže prežiť. Ešte začiatkom tohto roka hovorili o tom, ako spoločne prekonali najťažšie obdobia života. Dokonca plánovali rozšíriť rodinu. Bunnie XO otvorene hovorila o procese IVF a náhradnom materstve.