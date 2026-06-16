Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Celebritný rozvod roka: Manželstvo plné nevery, rozchodov a druhých šancí sa definitívne rúca!

Jelly Roll a Bunnie XO Zobraziť galériu (12)
Jelly Roll a Bunnie XO (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Ešte vo februári jej na Grammy pred celým svetom ďakoval za záchranu života. O štyri mesiace neskôr podal žiadosť o rozvod. Príbeh jednej z najznámejších dvojíc americkej country scény sa končí spôsobom, ktorý fanúšikovia nečakali. A pri pohľade na ich búrlivú minulosť je jasné, že za zatvorenými dverami nebolo všetko také rozprávkové, ako sa zdalo.

Svet country hudby zasiahla správa, ktorá patrí medzi najväčšie celebritné rozchody roka. Spevák Jelly Roll podal 18. mája v štáte Tennessee žiadosť o rozvod s manželkou Bunnie XO po takmer desiatich rokoch manželstva. Informáciu potvrdili súdne dokumenty a následne ju priniesli viaceré americké médiá. Podľa zdrojov blízkych páru má ísť o vzájomné rozhodnutie a súkromnú rodinnú záležitosť. Lenže za ich vzťahom sa skrýva oveľa dramatickejší príbeh.

Dnes už nie je tajomstvom, že manželstvo dvojice prešlo mimoriadne bolestivou skúškou. Bunnie XO vo svojej autobiografii otvorene priznala, že v roku 2018 zistila, že jej manžel mal niekoľkomesačný pomer s inou ženou. Odhalenie bolo pre ňu tak zničujúce, že nasledovalo odlúčenie a hlboká kríza vzťahu. Jelly Roll neskôr priznal, že vzťah zachránila najmä komunikácia, láska a ochota zmeniť sa. Bunnie mu dala druhú šancu, no verejne vyhlásila, že tretiu by už nedostal.

Jelly Roll a Bunnie XO
Zobraziť galériu (12)
Jelly Roll a Bunnie XO  (Zdroj: SITA)

Po kríze sa zdalo, že dvojica našla cestu späť k sebe. V roku 2023 si dokonca obnovili manželské sľuby, na mieste, kde sa v roku 2016 spontánne zosobášili len niekoľko hodín po zásnubách. Ich príbeh bol často prezentovaný ako dôkaz, že aj vzťah poznačený neverou môže prežiť. Ešte začiatkom tohto roka hovorili o tom, ako spoločne prekonali najťažšie obdobia života. Dokonca plánovali rozšíriť rodinu. Bunnie XO otvorene hovorila o procese IVF a náhradnom materstve.

Pokračovanie článku
Viac o téme: ŠkandályRozvod Nevera Jelly RollBonnie XODruhé šance
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ed Sheeran
Ed Sheeran po turné zavesí gitaru na klinec a s hudbou končí! Jeho dôvod je vážny...
Zahraniční prominenti
Machine Gun Kelly
Ex Megan Fox: Doplatil na tetovania... Kruté následky
Zahraniční prominenti
Jelly Roll
Slávny spevák je na NESPOZNANIE: Dychberúca PREMENA... Schudol vyše 130 kíl!
Zahraniční prominenti
Jelly Roll
Šokujúca PREMENA známeho speváka: Schudol vyše 90 kíl!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Futbal
V Prešove horí strecha opustenej budovy
V Prešove horí strecha opustenej budovy
Správy
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Správy

Domáce správy

Helena Tauchmannová zomrela vo
SMUTNÁ správa: Zomrela PRIEKOPNÍČKA slovenskej rehabilitácie a výnimočná lekárka! V medicíne je legendou
Domáce
Poslanci Národnej rady pokračujú:
Poslanci Národnej rady pokračujú: Diskutujú o Výročnej správe o pokroku SR 2026
Domáce
FOTO Nočná dráma v Považskej
Nočná dráma v Považskej Bystrici! Horelo auto, príčiny stále zisťujú
Domáce
Vodička pri Prešove zišla z cesty: Nafúkala vyše 1,7 promile, skončila v cele
Vodička pri Prešove zišla z cesty: Nafúkala vyše 1,7 promile, skončila v cele
Prešov

Zahraničné

Muž trafil výnimočný JACKPOT
Muž trafil výnimočný JACKPOT na vesmírnom stieracom lose: Nastal obrovský a neférový ZVRAT, nedostane nič!
Zahraničné
Razia počas modlitby: Čínske
Razia počas modlitby: Čínske úrady zasiahli proti neregistrovanej cirkvi
Zahraničné
Obchádzal sankcie? Fínovi hrozia
Obchádzal sankcie? Fínovi hrozia štyri roky väzenia za obchod s Ruskom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Poplach v Bielom dome: FBI prekazila plánovaný útok na akciu s Trumpom
Zahraničné

Prominenti

Marko Kramár, Maroš Kramár
Verdikt za opileckú jazdu! Syn Maroša Kramára už pozná svoj trest: V hre je aj väzenie!
Domáci prominenti
Jelly Roll a Bunnie
Celebritný rozvod roka: Manželstvo plné nevery, rozchodov a druhých šancí sa definitívne rúca!
Zahraniční prominenti
Desivé priznanie asistentky Borisa
Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Dokáže AI zachrániť pred povodňami? Google prináša prelomový model
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zbojnícku jaskyňu opäť otvoria pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti
Trinásť poschodí hlboko pod
Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?
dromedar.sk
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)

Šport

FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Umelá inteligencia
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Správy
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Veda a výskum
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
Armádne technológie

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Muž trafil výnimočný JACKPOT
Zahraničné
Muž trafil výnimočný JACKPOT na vesmírnom stieracom lose: Nastal obrovský a neférový ZVRAT, nedostane nič!
Helena Tauchmannová zomrela vo
Domáce
SMUTNÁ správa: Zomrela PRIEKOPNÍČKA slovenskej rehabilitácie a výnimočná lekárka! V medicíne je legendou
Sekundy HRÔZY na nástupišti:
Zahraničné
Sekundy HRÔZY na nástupišti: Dievčatko spadlo do medzery pri koľajniciach, vlak prefrčal MILIMETRE od jej tváre
Ťažká nehoda na priechode
Domáce
Ťažká nehoda na priechode pre chodcov: Vodič zrazil matku s kočíkom! Dieťa transportoval vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu