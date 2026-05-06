Obrovské prekvapenie: FOTO Slávna herečka sa s manželkou tešia z druhého dieťatka!

AUSTRÁLIA - Herečka Rebel Wilson prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Hviezda červených kobercov emotívnou fotografiou oznámila, že spolu so svojou manželkou Ramonou Agrumou privítali na svete druhú dcérku.
Radostnú správu Rebel oznámila 4. mája na Instagrame, kde prezradila aj meno bábätka – Rose Estelle. Dievčatko sa tak stalo mladšou sestrou trojročnej Royce Lilly. Meno má navyše milý detail: všetci štyria členovia rodiny majú krstné mená začínajúce na písmeno „R“.
„Aké je to nádherné požehnanie mať ďalšie dievčatko! Od 4. mája sme už štyria,“ napísala Rebel Wilson vo svojom príspevku. „S Ramonou sme nesmierne vďačné a šťastné, že sa naša rodina rozrastá. Ďakujeme všetkým za krásne priania.“
Pár, ktorý je zosobášený takmer dva roky (svadbu mali v septembri 2024), oznámil tehotenstvo ešte v decembri. Urobili tak prostredníctvom dojímavého videa na sociálnych sieťach. Ich vzťah sa začal v roku 2021 a rýchlo prerástol do pevného partnerstva. Rebel Wilson už v minulosti otvorene hovorila o tom, že materstvo plánovala ešte predtým, než Ramonu stretla.
(Zdroj: Instagram R.W.)
Ich prvá dcéra, Royce Lillian Elizabeth, sa narodila v roku 2022 prostredníctvom náhradnej matky po tom, čo známa herečka čelila problémom s plodnosťou. Neskôr prezradila, že keď Ramone oznámila, že čaká dieťa cez náhradnú matku, jej reakcia ju úplne prekvapila: Ramona bez váhania prijala situáciu s láskou a podporou.
Baby boom v Hollywoode
Rebel Wilson nie je jedinou celebritou, ktorá v poslednom období oznámila prírastok do rodiny. Herečka Cameron Diaz a jej manžel Benji Madden nedávno privítali tretie dieťa – syna menom Nautus, ktorého meno symbolizuje „cestovateľa“ či „objaviteľa“.
