Obrovské prekvapenie: FOTO Slávna herečka sa s manželkou tešia z druhého dieťatka!

Ramona Agruma, left, Rebel Wilson
Ramona Agruma, left, Rebel Wilson (Zdroj: SITA)
AUSTRÁLIA - Herečka Rebel Wilson prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Hviezda červených kobercov emotívnou fotografiou oznámila, že spolu so svojou manželkou Ramonou Agrumou privítali na svete druhú dcérku.

Radostnú správu Rebel oznámila 4. mája na Instagrame, kde prezradila aj meno bábätka – Rose Estelle. Dievčatko sa tak stalo mladšou sestrou trojročnej Royce Lilly. Meno má navyše milý detail: všetci štyria členovia rodiny majú krstné mená začínajúce na písmeno „R“.

Malá Rose je rozkošná
Malá Rose je rozkošná  (Zdroj: Instagram/rebelwilson)

„Aké je to nádherné požehnanie mať ďalšie dievčatko! Od 4. mája sme už štyria,“ napísala Rebel Wilson vo svojom príspevku. „S Ramonou sme nesmierne vďačné a šťastné, že sa naša rodina rozrastá. Ďakujeme všetkým za krásne priania.“ 

Rebel Wilson, Ramona Agruma
Rebel Wilson, Ramona Agruma  (Zdroj: SITA)

Pár, ktorý je zosobášený takmer dva roky (svadbu mali v septembri 2024), oznámil tehotenstvo ešte v decembri. Urobili tak prostredníctvom dojímavého videa na sociálnych sieťach. Ich vzťah sa začal v roku 2021 a rýchlo prerástol do pevného partnerstva. Rebel Wilson už v minulosti otvorene hovorila o tom, že materstvo plánovala ešte predtým, než Ramonu stretla.

Obrovské prekvapenie: FOTO Slávna
 (Zdroj: Instagram R.W.)

Ich prvá dcéra, Royce Lillian Elizabeth, sa narodila v roku 2022 prostredníctvom náhradnej matky po tom, čo známa herečka čelila problémom s plodnosťou. Neskôr prezradila, že keď Ramone oznámila, že čaká dieťa cez náhradnú matku, jej reakcia ju úplne prekvapila: Ramona bez váhania prijala situáciu s láskou a podporou.

Rebel Wilson
Rebel Wilson  (Zdroj: Instagram)

Baby boom v Hollywoode

Rebel Wilson nie je jedinou celebritou, ktorá v poslednom období oznámila prírastok do rodiny. Herečka Cameron Diaz a jej manžel Benji Madden nedávno privítali tretie dieťa – syna menom Nautus, ktorého meno symbolizuje „cestovateľa“ či „objaviteľa“.

Viac o téme: DieťaTehotenstvo Rebel WilsonHerečkaOzempic
