Súd prepísal pravidlá rodiny: Uznal, že dieťa má TROCH zákonných rodičov!

RÍM - Odvolací súd v talianskom Bari uznal rodičovský vzťah medzi dieťaťom a tromi dospelými. Vďaka rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť, má tak dieťa troch rodičov - dvoch otcov a jednu matku, uviedla agentúra Adnkronos. Podľa organizácií na podporu práv LGBT+ ľudí ide o prelomové rozhodnutie v krajine, ktorá má k rodičovským právam jednopohlavných párov skôr konzervatívny prístup.
Odvolací súd vydal svoje rozhodnutie v januári, rodina a jej právny zástupca sa však rozhodli o ňom informovať až tento týždeň. Odvolací súd v Bari uznal za rodičov biologickú matku a biologického otca dieťaťa a tiež uznal za platnú adopciu vykonanú v Nemecku. Kvôli tomu sa stal rodičom aj manžel biologického otca. Zaznamenať adopciu vykonanú v Nemecku pôvodne matrika odmietla, čo bol dôvod, prečo sa obaja muži obrátili na súd. Pár sa usiloval o uznanie nemeckej adopcie, aby dieťa získalo tiež talianske občianstvo, ktoré má jeden z otcov.
Zákonná úprava jednopohlavných párov
V Taliansku pred desiatimi rokmi začala fungovať prvá zákonná úprava jednopohlavných párov - občianske zväzky. Talianske právo jednopohlavným párom neumožňuje adopciu, platí ale ustálená judikatúra, ktorá umožňuje v niektorých prípadoch adoptovať biologického potomka jedného z dvoch ľudí v občianskom zväzku.
Náhradné materstvo?
Okrem toho Taliansko tiež zakazuje na svojom území a svojim občanom náhradné materstvo. Od roku 2024 platí zákon, podľa ktorého Taliani nesmú využiť náhradné materstvo ani v zahraničí. Podľa advokátky páru Pasquy Manfrediovej jej klienti nevyužili náhradného materstva, pretože biologickou matkou je ich dobrá kamarátka, ktorá má záujem podieľať sa na výchove dieťaťa. Vyrastá v domácnosti svojich otcov, ale udržiava s matkou vzťahy, uviedla Manfrediová.
Podľa organizácií na podporu práv LGBT+ ľudí je rozsudok prelomový. "Vítame s nadšením rozhodnutie súdu, ktoré prijíma nový vzor rodiny," uviedol generálny tajomník organizácie Arcigay Gabriele Piazzoni. Podľa konzervatívneho advokáta a bývalého senátora za Ligu Simoneho Pillona je cieľom rozhodnutia súdu rozbúrať rodinu. "Deti majú jednu matku a jedného otca. Zvyšok je ideológia, "uviedol Pillon v reakcii na rozsudok.
Podľa Manfrediovej sa však v Taliansku už stalo, že u heterosexuálnych rodičov súd priznal rodičovské väzby na troch či dokonca štyroch ľudí za použitia takzvanej adopcie v špeciálnych prípadoch. Tento inštitút umožňuje vytvoriť z právneho hľadiska nové rodičovské väzby bez toho, aby zanikli tie predchádzajúce.