Chystáte sa na dovolenku? Letisko upozorňuje na dôležité pravidlo pred odletom

BRATISLAVA - Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne dve hodiny pred plánovaným odletom, ideálne tri hodiny pri lete do krajín mimo schengenskej zóny a Európskej únie. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave to odporúča vzhľadom na viac letov a cestujúcich v letnej sezóne.
Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová potvrdila, že prísť dve hodiny pred odletom stačí, pretože vtedy sa otvára registrácia na let. „Aj keby prišiel tri hodiny pred odletom, ak má cestujúci batožinu, ktorá ide do podpalubia, ešte ju nemôže odovzdať, lebo nemá registráciu na let - check-in. Ten sa spravidla otvára dve hodiny (pred odletom), ak je priestor, aj 2,5 hodiny,“ uviedla.
Cestujúci by si mali vyhradiť dosť času, pretože check-in sa zatvára spravidla 40 minút pred odletom. Po bezpečnostnej kontrole by pri lete mimo EÚ či schengenu mali ihneď pokračovať na pasovú kontrolu. Na nákupy a služby by mali počkať po všetkých kontrolách v odletovej neschengenskej zóne.
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Hovorkyňa letiska upozornila, že za dve hodiny musí cestujúci absolvovať check-in, prejsť bezpečnostnou kontrolou, a ak letí do krajiny mimo EÚ, aj pasovou hraničnou kontrolou. „Musí si uvedomiť, že to nefunguje ako pri autobusoch alebo železničnej doprave, že lietadlo odlieta presne v danú minútu, ale nástupná brána sa uzatvára už spravidla 30 minút, najneskôr 20 minút pred samotným odletom, keď už musia byť všetci cestujúci v nástupnej bráne,“ vysvetlila Demovičová.
Vtedy sa uzatvára dokumentácia o počte batožín a cestujúcich, ktorá sa musí odovzdávať pilotovi. Ak by podľa hovorkyne prišlo k oneskoreniu, prichádzali by ďalší cestujúci, dokumentácia by sa musela nanovo prerábať a let by sa mohol omeškať. Preto sa k nástupnej bráne treba dostaviť ideálne už trištvrte hodinu pred odletom.
„Zatiaľ nezaznamenávame väčšie čakanie na bezpečnostnej kontrole, ktorá je pomerne plynulá. Vieme aj počet röntgenov prispôsobiť počtu cestujúcich. Zaznamenávané je dlhšie čakanie na hraničnej, takzvanej pasovej kontrole, ktorú nevykonávajú zamestnanci letiska, ale policajti z oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru,“ priblížila Demovičová. Na bezpečnostnej kontrole pribudli dve elektronické brány pre skenovanie/čítanie elektronických leteniek v špičke. Priestory hraničnej kontroly v odletovej hale sa rozšírili o dva boxy na šesť.
Európska komisia nariadila od apríla zaviesť na všetkých letiskách v EÚ vstupný a výstupný systém (Entry Exit System). „Všetkým obyvateľom mimo EÚ je skenovaná tvár a sú odoberané odtlačky prstov na pasovej hraničnej kontrole, čo predlžuje vybavovania policajtmi na pasovej hraničnej kontrole aj pred odletom do krajiny mimo EÚ, ale aj po prílete,“ uviedla Demovičová. Zaznamenávajú čakanie aj hodinu, 1,5 hodiny po prílete na pasovej kontrole.
Letisko cestujúcim radí, aby využili automatické ABC brány. „Ak majú biometrické pasy, cestujúci nad 16 rokov a ak sú obyvateľmi EÚ, môžu prejsť týmito bránami, kde si len naskenujú pas a prechádzajú pomerne plynule,“ podotkla hovorkyňa. Mali by si tiež všímať vysvietené okienka na hraničnej kontrole a postaviť sa, ak sú občanmi Slovenska a EÚ, do radu pre vybavenie obyvateľov EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Je to rýchlejšie, ako keby sa postavili do radu pre cestujúcich zo všetkých krajín. „Máme aktuálne 60 percent odletov do krajín mimo EÚ, čiže viac ako letov do EÚ,“ dodala Demovičová.