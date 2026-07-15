Odlet na dovolenku sa zmenil na totálny chaos: Desiatky Slovákov uviazli pod Tatrami aj v Grécku

POPRAD - Plánovaný odchod na vytúženú letnú dovolenku sa pre desiatky slovenských turistov zmenil na hodiny plné stresu, neistoty a nekonečného čakania. Namiesto slnečných pláží gréckeho poloostrova Chalkidiki museli unavení cestujúci stráviť noc v náhradnom ubytovaní na Slovensku. Technická porucha lietadla totiž úplne ochromila charterové spojenie a uväznila ľudí na odletových plochách pod Tatrami aj priamo v Grécku.
Desiatky dovolenkárov zažili v utorok na popradskom letisku mimoriadne náročný deň. Ich charterový let na grécky poloostrov Chalkidiki mal podľa pôvodného letového poriadku odštartovať krátko pred druhou hodinou popoludní. Cestujúci sa včas zaregistrovali a usadili v odletovej hale, no namiesto výzvy na nástup do lietadla ich čakalo len postupné posúvanie času odletu a narastajúca nervozita.
Problémom sa stala technická porucha na kolesách lietadla spoločnosti Air Horizont, čo neskôr pre STVR potvrdilo aj vedenie popradského letiska. Stroj zostal nepojazdný na odbavovacej ploche. Podľa svedectiev prítomných cestujúcich sa situácia komplikovala aj logisticky. Odstránenie poruchy sa natiahlo na dlhé hodiny, keďže sa čakalo na príchod certifikovaného technika. Ten musel na letisko pod Tatrami pricestovať až z Bratislavy, pričom na miesto dorazil približne po piatich hodinách od nahlásenia incidentu.
Namiesto gréckeho mora noc v tatranskom hoteli
Po viac ako osemhodinovom vyčerpávajúcom čakaní v uzavretých priestoroch letiska padlo definitívne rozhodnutie – v utorok sa nikam neletí. Letisko poskytlo cestujúcim poukážky na občerstvenie a stravu a do riešenia situácie sa zapojili aj dotknuté cestovné kancelárie.
Keďže lietadlo nebolo schopné bezpečného vzletu, organizátori zájazdov museli pre klientov narýchlo zabezpečiť náhradný program a ubytovanie. Väčšinu sklamaných cestujúcich napokon z letiska odviezli autobusy do jedného z tatranských hotelov, kde prečkali noc. Ľudia zostali odkázaní na textové správy a telefonické informácie od cestovných kancelárií, ktoré ich mali vyrozumieť o náhradnom termíne odletu.
Kolaps zasiahol aj turistov na ceste domov
Technická porucha stroja v Poprade vyvolala okamžitú reťazovú reakciu na druhej strane plánovanej trasy. Na letisku v gréckom Solúne (Thessaloniki) totiž v rovnakom čase uviazla ďalšia veľká skupina slovenských turistov, ktorí sa mali lietadlom (let HAT6023) vrátiť domov na Slovensko.
„Odlet spoločnosti Air Horizont číslo HAT6023 mešká momentálne štyri a pol hodiny, lietadlo je stále v Poprade. Bolo nám povedané, že lietadlu praskla pneumatika – prišla nám sms od CK. Nikto nás neinformuje, čo bude ďalej. Na tabuli svieti len 'meškanie' a sedíme tu na letisku už vyše šesť hodín,“ opísal situáciu jeden z uviaznutých Slovákov priamo z gréckeho terminálu.