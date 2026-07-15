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Šialená panika v oblakoch: Deväť dopravných lietadiel ohlásilo stav núdze! TOTO bol dôvod

Núdzový stav hlásilo deväť lietadiel.
Núdzový stav hlásilo deväť lietadiel. (Zdroj: FlightRadar24)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Dramatická situácia nastala v noci nad Veľkou Britániou. Deväť lietadiel smerujúcich na londýnske letisko Gatwick vyslalo núdzový signál po tom, ako im zablokovaná pristávacia dráha znemožnila pristáť. Stroje krúžili vo vzduchu a podľa údajov leteckého radaru im pravdepodobne začínalo dochádzať palivo. Ďalšie lety museli odkloniť na iné letiská.

Na obrazovkách sledujúcich leteckú dopravu sa v noci z utorka na stredu objavil mimoriadne nezvyčajný obraz. Jedno po druhom začali lietadlá smerujúce na londýnske letisko Gatwick vysielať núdzový kód 7700.

V krátkom čase ho použilo až deväť osobných lietadiel.

„Na Gatwicku nastal problém. Deväť letov pôvodne smerujúcich na londýnske letisko práve vysiela kód 7700, pravdepodobne pre nedostatok paliva. Snažíme sa zistiť viac,“ informovala služba Flightradar24.

Za dramatickou situáciou pritom stál jediný stroj, ktorý zostal po pristátí stáť na letiskovej dráhe.

Lietadlo z Malorky pristálo. Potom sa začal chaos

Let British Airways BA2673 smeroval z obľúbenej dovolenkovej Malorky na Gatwick. Airbus bezpečne pristál krátko pred polnocou, po technickom probléme však nedokázal dráhu opustiť bežným spôsobom. K lietadlu vyrazili letiskové záchranné a hasičské tímy.

„Let BA2673 bezpečne pristál na Gatwicku po technickej poruche. Lietadlo bolo následne odtiahnuté z dráhy a zákazníci vystúpili ako zvyčajne. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti,“ uviedla spoločnosť British Airways. Podrobnosti technickej poruchy aerolínie nezverejnili.

Kým však poškodený stroj stál na dráhe, nad juhom Anglicka sa začal vytvárať problém. Lietadlá prilietajúce z dovolenkových destinácií nemali kde pristáť a museli zostať vo vzduchu, píše The Sun.

Deväť lietadiel vyhlásilo núdzový stav

Medzi strojmi vysielajúcimi núdzový kód boli lety z Tenerife, Lanzarote, Rodosu, Atén, Ríma, Bari, Agadiru, Valencie a Fuerteventury.

Išlo o lietadlá spoločností British Airways, easyJet, Jet2 a TUI Airways.

Podľa Flightradar24 pravdepodobne vyslali kód 7700 pre nízky stav paliva. Stroje totiž museli neplánovane krúžiť alebo pokračovať na náhradné letiská.

Núdzový kód 7700 je medzinárodný všeobecný signál, ktorým posádka upozorní riadenie letovej prevádzky na vážnu situáciu. Jeho vyslanie neznamená automaticky, že lietadlo bezprostredne havaruje.

V tomto prípade však bolo nezvyčajné najmä množstvo strojov, ktoré kód použili prakticky v rovnakom čase.

Deväť červených výstrah na leteckom radare tak malo jedinú spoločnú príčinu – neprístupnú dráhu na Gatwicku.

Cestujúci namiesto Gatwicku skončili na inom letisku

Najmenej päť ďalších lietadiel museli odkloniť na náhradné letiská. Niektoré stroje pristáli na londýnskych letiskách Stansted a Luton.

Cestujúci pritom spočiatku netušili, prečo ich lietadlá smerujú inam.

„Náš let British Airways pristál na Stanstede namiesto Gatwicku. Stále sedíme v lietadle a čakáme, čo bude ďalej. Dúfame, že nás ešte prepravia na Gatwick,“ napísal jeden z pasažierov na sociálnej sieti.

Iný cestujúci upozornil, že jeho let sa výrazne predĺžil. Cesta, ktorá mala trvať približne tri a pol hodiny, sa natiahla takmer na päť hodín.

Pre posádky lietadiel bol čas strávený navyše vo vzduchu oveľa vážnejším problémom. Každá ďalšia minúta krúženia totiž znamenala ďalšie spotrebované palivo.

Z jedného pokazeného lietadla bol problém pre celé nebo

Po odstránení lietadla British Airways z dráhy sa prevádzka na Gatwicku mohla postupne obnoviť.

Flightradar24 následne informoval, že lety smerujúce na letisko už pristávajú alebo pokračujú na náhradné letiská. Podľa dostupných informácií sa incident skončil bez zranení.

Nočná dráma však ukázala, ako rýchlo môže jediná technická porucha spustiť reťaz problémov na jednom z najrušnejších letísk v Británii.

Jedno lietadlo zostalo stáť na zemi. O niekoľko minút neskôr už deväť ďalších vo vzduchu vysielalo núdzový signál.

Viac o téme: LetiskoLietadláNúdzový stavGatwickZablokovaná dráha
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