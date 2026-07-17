Hrôzostrašný NÁLEZ na cintoríne: Na náhrobnom kameni ležalo TELO seniorky! Bola čiastočne VYZLEČENÁ

STARÁ KREMNIČKA - Na cintoríne v obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom bolo nájdené telo 70-ročnej ženy. Prípadom sa zaoberá polícia, začaté bolo trestné stíhanie. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Na prípad upozornila TV Joj.
Telo seniorky bolo na cintoríne v Starej Kremničke nájdené v utorok (14. 7.) vo večerných hodinách. Podľa TV Joj malo ležať na jednom z náhrobných kameňov, žena mala byť sčasti vyzlečená.
„Po stotožnení osoby bolo zistené, že išlo o telo 70-ročnej ženy. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedla Žabková s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie.