Búrlivé reakcie na zlúčenie dvoch poisťovní: SaS ostro útočí na Šaška, mal vysvetliť svoj postoj

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay na piatkovej tlačovej konferencii. Kritizoval, že Slovensko prichádza o konkurencieschopnú zdravotnú poisťovňu.
„Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov. Ja sa v tomto kontexte pýtam, kde je Kamil Šaško? Mal by som sa možno pýtať v Prezidentskom paláci, či tam náhodou omylom niekto niekedy nedoniesol jeho demisiu, lebo sme ho nevideli. Nevyjadril sa k tejto najdôležitejšej transakcii posledných 20 rokov a nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, to môže iba zbabelec,“ uviedol Szalay.
Podotkol, že Šaško mal urobiť veľa vecí, aby k zlúčeniu Dôvery a Unionu nedošlo, vrátane posilnenia regulačnej kompetencie štátu, predovšetkým Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Aby bol skutočným regulátorom, aby zabezpečil, že práva poistencov - bývalých poistencov Unionu, nových poistencov Dôvery - budú zachované a systém sa bude zlepšovať,“ objasnil Szalay. Zároveň si myslí, že súťaž na poistnom trhu by mala prebiehať cez povinné pripoistenie a poistné plány. „Tým myslím nie dobrovoľné pripoistenie, ale tzv. povinné pripoistenie s povinnými poistnými plánmi, pričom najlacnejšie pripoistenie by bolo za nula, to znamená, ľudí by to nestálo viac, ako to stojí dnes. Ale každý poistenec by si vybral poistný plán podľa svojich preferencií a potrieb,“ vysvetlil.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.