Veľký úspech polície v Štúrove: Zadržali jedného z päťdesiatich NAJHĽADANEJŠÍCH maďarských zločincov

BUDAPEŠŤ – Príslušníci maďarského Národného vyšetrovacieho úradu Pohotovostnej polície (KR NNI) zadržali v spolupráci so slovenskými policajtmi v Štúrove jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. V piatok to oznámila maďarská polícia na svojej stránke police.hu, informuje spravodajca v Budapešti.
Súd v severomaďarskej Tatabányi vydal európsky zatykač na 64-ročného maďarského občana Sz. Z., ktorého miesto pobytu nebolo známe. Odvolací súd v Győri muža predtým právoplatne odsúdil na šesť rokov odňatia slobody za trestný čin obchodovania s drogami. Okrem toho si musí odpykať ďalšie dva roky väzenia za podvod, ktorého výkon bol predtým podmienečne odložený. Odsúdený na výkon trestu nenastúpil a ušiel. Polícia ho preto zaradila na zoznam 50 najhľadanejších maďarských zločincov.
Oddelenie cieľového pátrania KR NNI v rámci analytickej činnosti zameranej na hľadané osoby zistilo, že muž sa pravdepodobne zdržiava na území Slovenskej republiky. Maďarské orgány následne prostredníctvom Európskej siete cieľových jednotiek (ENFAST) kontaktovali slovenských partnerov, čo viedlo k odhaleniu jeho pobytu. Muža zatkli 10. júla v Štúrove. Jeho vydanie zabezpečuje Centrum pre medzinárodnú trestnú spoluprácu (NEBEK) Národného riaditeľstva polície.
Tento prípad zadržania vysiela jasný signál, že úkryt, či už v Maďarsku alebo v zahraničí, nemôže byť bezpečným útočiskom pre páchateľov trestných činov. Maďarské orgány činné v trestnom konaní sú odhodlané nájsť a postaviť pred súd hľadané osoby, zdôraznila maďarská polícia.