Veľký tender na gudrónové jamy je v poriadku: Taraba nechce, aby to dopadlo ako s Višňovým

Podmienky medzinárodnej súťaže na likvidáciu gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno, ktoré vznikli pred desaťročiami ako pozostatok spracovania ropy, sú nastavené v súlade s platnou legislatívou. Správnosť postupu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie a v plnom rozsahu zamietol námietky jedného záujemcu.
ÚVO konštatuje, že podmienky tendra nastavilo MŽP SR správne, zodpovedne a napĺňajú všetky zákonné požiadavky, pričom envirorezort pri ich nastavovaní prihliadal na záujem hospodárskej súťaže a ochranu verejných investícií. „Podmienky tendra sú nastavené podľa zákona a naším cieľom je, aby sa ho zúčastnili najväčšie firmy na trhu, ktoré majú skúsenosti, referencie a kde je záruka, že odstraňovanie environmentálnych záťaží neskončí ako výstavba tunela Višňové. Rovnako Pani Stohlová z Progresívneho Slovenska opäť svojimi neodbornými vyjadreniami ukazuje svoju nekompetentnosť a okrem šírenia hystérie a klamstiev nedokáže prinášať žiadne riešenie v prospech ochrany verejného záujmu,” zdôraznil Taraba.
MŽP SR rovnako správne formulovalo podmienku preukázania splnenia podmienky účasti realizáciou jednej zákazky v minimálnej hodnote 15 000 000 eur bez DPH. Takto formulovaná podmienka účasti sleduje legitímny cieľ preveriť schopnosť hospodárskeho subjektu samostatne úspešne realizovať projekt porovnateľného rozsahu a náročnosti, a nie je preto samoúčelným obmedzením hospodárskej súťaže.
ÚVO zároveň dal za pravdu envirorezortu, že účelom podmienok účasti nie je zabezpečiť účasť všetkých, resp. čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ale vyselektovať tie hospodárske subjekty, ktoré disponujú reálnou technickou spôsobilosťou alebo odbornou spôsobilosťou potrebnou na riadne plnenie konkrétneho predmetu zákazky.
Možnosť prihlásiť sa do medzinárodnej súťaže má do 3. augusta každá firma so sídlom v EÚ, získať musí všetky potrebné administratívne dokumenty a povolenia na odbornú sanáciu aj prípadnú cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu a jeho likvidáciu v špecializovanom zariadení. Rovnako musí zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500-tisíc eur