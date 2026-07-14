V Ríme sa koná ďalšie kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom: Riešia stiahnutie vojakov

RÍM - V Ríme sa v utorok koná ďalšie kolo rokovaní predstaviteľov Libanonu a Izraela. Bejrút dúfa v pokrok smerom k zabezpečeniu stiahnutia izraelských jednotiek z juhu Libanonu, ako to vyplýva z rámcovej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi. Podľa agentúry Reuters sú však očakávania o rýchlom pokroku nízke.
Izrael a Libanon dosiahli 26. júna rámcovú dohodu, a to po piatich kolách rokovaní vo Washingtone. Jej cieľom je ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a dosiahnutím trvalého mieru medzi týmito dvoma krajinami. Hizballáh však odmietol túto dohodu, na základe ktorej sa má skupina odzbrojiť.
Implementácia dohody má podľa AFP začať so stiahnutím Izraela z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone. Kancelária libanonského prezidenta Džúzífa Awna v pondelok uviedla, že delegácia vyslaná na rokovania do Ríma dostala nariadenie, aby žiadala „okamžitý začiatok stiahnutia izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón ešte pred ďalšími diskusiami“. Podľa libanonského zdroja z oblasti diplomacie, ktorý je oboznámený s obsahom týchto rokovaní, je libanonská armáda pripravená postupne prevziať kontrolu nad oblasťami, z ktorých sa izraelské jednotky stiahnu.
Americká vojenská delegácia v sobotu pricestovala do Bejrútu na rokovania s libanonskou armádou o procese sťahovania Izraela zo spomínaných „pilotných zón“. Najnovšia vojna v Libanone sa začala 2. marca po tom, čo Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských leteckých úderoch na Irán. Židovský štát následne spustil každodenné údery na Libanon a nasadil svojich vojakov na juh krajiny.
Izrael a Libanon 16. apríla súhlasili
Izrael a Libanon 16. apríla súhlasili s desaťdňovým prímerím, ktoré následne predĺžili. Irán - podporovateľ Hizballáhu - opakovane žiadal prímerie v Libanone, ktoré by malo byť súčasťou dohody s USA o ukončení vojny. Washington a Teherán v júni podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého sa majú ukončiť boje na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Dohodu však otriasajú obnovené americké útoky v Iráne a odvetné údery islamskej republiky na krajiny v Perzskom zálive.
Izraelská armáda pokračuje v útokoch v Libanone a podľa tamojších médií demoluje domy v dedinách na juhu krajiny, ktoré okupuje. Nálety a pozemná invázia izraelskej armády v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali viac ako 4300 mŕtvych. Hizballáh za rovnaký čas zabil 32 izraelských vojakov a štyroch civilistov, väčšinu na juhu Libanonu.