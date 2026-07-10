Hrozivé varovanie Izraela: Irán pripravuje atentát na Trumpa! TOTO je motív strašného sprisahania

WASHINGTON - Izrael mal Spojeným štátom odovzdať nové spravodajské informácie o údajnom iránskom pláne na atentát na prezidenta Donalda Trumpa. Teherán sa k tvrdeniam nevyjadril a vyšetrovanie pokračuje.
Americké spravodajské služby preverujú nové informácie o možnej hrozbe voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou informoval, že Izrael odovzdal Washingtonu spravodajské poznatky naznačujúce prípravu ďalšieho iránskeho plánu na atentát na šéfa Bieleho domu.
Izrael mal odovzdať nové spravodajské informácie
Podľa The Wall Street Journal, na ktorý sa odvoláva poľský portál Polsat News, ide o nové spravodajské zistenia, ktoré izraelské služby nedávno poskytli Spojeným štátom. Zdroje denníka tvrdia, že informácie poukazujú na nový plán zameraný proti Trumpovi, detaily však neboli z bezpečnostných dôvodov zverejnené.
Biely dom sa k obsahu správy priamo nevyjadril. Administratíva odkázala na nedávne Trumpove vyjadrenia, v ktorých priznal, že si uvedomuje pretrvávajúce hrozby voči svojej osobe.
Trump: Som na ich zoznamoch
Prezident tento týždeň počas návštevy Ankary naznačil, že iránsky režim ho naďalej považuje za jeden z hlavných cieľov.
„Chcú odstrániť lídra Spojených štátov – mňa. Som na každom ich zozname. Zatiaľ som mal asi šťastie, ale to nemusí trvať večne,“ povedal Trump. Jeho slová prišli krátko pred zverejnením informácií o údajnom novom spravodajskom varovaní.
Motívom má byť smrť generála Solejmáního
Podľa The Wall Street Journal Irán už niekoľko rokov otvorene hovorí o odplate za zabitie veliteľa elitných jednotiek Kásema Solejmáního, ktorého na Trumpov príkaz v januári 2020 zlikvidoval americký dronový útok pri letisku v Bagdade. Teherán dlhodobo označuje bývalého aj súčasného prezidenta USA za jedného z hlavných vinníkov tejto operácie.
Iránska misia pri Organizácii Spojených národov na žiadosť o stanovisko bezprostredne nereagovala. Rovnako sa k informáciám odmietlo vyjadriť aj izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone.
Správa prichádza v období napätia
Informácie o údajnom pripravovanom atentáte prichádzajú v čase, keď sa postoje Washingtonu a Tel Avivu v otázke Iránu začínajú rozchádzať. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu presadzuje pokračovanie vojenského tlaku na Teherán, zatiaľ čo Trump po nedávnom prímerí naznačuje záujem zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu, ktorá by mohla mať aj ekonomické dôsledky.
Napriek týmto rozdielom spolu obaja lídri vo štvrtok telefonovali a podľa kancelárie izraelského premiéra sa dohodli na pokračovaní koordinácie medzi oboma krajinami.
Výmena lietadla
Informácie o údajnom novom iránskom pláne prichádzajú len krátko po tom, ako Trump po summite NATO v Ankare nečakane zmenil lietadlo na cestu domov. Namiesto nového stroja, ktorý Spojené štáty získali z Kataru, odletel starším Air Force One. Prezident tvrdil, že išlo o symbolické rozhodnutie, viaceré americké médiá však s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že za zmenou mohli stáť bezpečnostné obavy súvisiace s napätím okolo Iránu.