Rokovania medzi Izraelom a Libanonom napredujú: Strany hľadajú cestu k stiahnutiu vojakov

RÍM - Utorkové kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa konalo v talianskom Ríme, bolo „konštruktívne“, uviedol pre agentúru DPA zdroj z libanonskej vlády.
Rokovania v Ríme
Vyjednávači z oboch krajín sa v utorok stretli v priestoroch amerického veľvyslanectva v talianskej metropole. Tohtotýždňové rokovania majú trvať dva dni. „Toto kolo rokovaní v Ríme bolo konštruktívne a zajtra bude naším cieľom prerokovať konkrétne termíny stiahnutia izraelských síl aspoň z dvoch pilotných oblastí,“ konštatoval zdroj.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani označil rozhodnutie usporiadať rokovania medzi Izraelom a Libanonom v Ríme za dôkaz, že jeho krajina zohráva na Blízkom východe „vedúcu úlohu“. Taliansko je podľa jeho slov pripravené poskytnúť aj ďalšiu podporu.
Izrael a Libanon dosiahli 26. júna rámcovú dohodu, a to po piatich kolách rokovaní vo Washingtone. Jej cieľom je ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a dosiahnutím trvalého mieru medzi týmito dvoma krajinami. Hizballáh túto dohodu, ktorá tiež hovorí o jeho odzbrojení, odmietol.
Stiahnutie vojakov
Implementácia dohody má podľa agentúry AFP začať stiahnutím Izraela z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone. Kancelária libanonského prezidenta Džúzífa Awna v pondelok uviedla, že delegácia vyslaná na rokovania do Ríma dostala nariadenie, aby žiadala „okamžitý začiatok stiahnutia izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón ešte pred ďalšími diskusiami“.
Najnovšia vojna v Libanone sa začala 2. marca po tom, čo Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských leteckých úderoch na Irán. Židovský štát následne spustil každodenné údery na Libanon a nasadil svojich vojakov na juh krajiny.
Napriek uzavretému prímeriu a opakovaným snahám a výzvam o pokoj zbraní násilie pokračuje. Izraelská armáda naďalej útočí v Libanone a podľa tamojších médií demoluje domy v dedinách na juhu krajiny, ktoré okupuje. Nálety a pozemná invázia izraelskej armády v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali viac ako 4300 mŕtvych. Hizballáh za rovnaký čas zabil 32 izraelských vojakov a štyroch civilistov, väčšinu na juhu Libanonu.