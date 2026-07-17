AKTUÁLNE Inšpekcia OBVINILA policajta (32): Dlhodobo mal týrať vlastnú manželku!

ŽIAR NAD HRONOM - Policajné orgány nevyšetrujú len zločiny v radoch bežného obyvateľstva, ale nezriedka majú čo robiť aj s problémami vo vlastných radoch. Úrad inšpekčnej služby sa najnovšie zaoberá veľmi citlivým prípadom. Podľa štátnej inštitúcie ide o 32-ročného policajta, ktorý mal v Žiari nad Hronom týrať svoju manželku.
Úrad inšpekčnej služby o prípade informoval na sociálnej sieti. Príslušníka policajného zboru nielen vyšetrujú, ale už je v predmetnej záležitosti aj obvinený. "Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajta (36-ročný) zaradeného na Okresnom dopravnom inšpektoráte Žiar nad Hronom z trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby," spresnila inšpekcia.
Policajt mal podľa popisu inšpekcie dlhodobo psychicky aj fyzicky týrať svoju manželku.
Vyšetrovateľ preto v týchto dňoch spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie. S ním sa už okrem iného stotožnil aj dozorový prokurátor a v tomto čase o všetkom rozhoduje sudca.