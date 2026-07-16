MIMORIADNY ONLINE Hrôzy vojny nekončia! Kyjevom otriasli viaceré výbuchy

KYJEV - Vo štvrtok krátko po polnoci zaznela v Kyjeve séria výbuchov, informoval reportér agentúry AFP. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Situáciu sledujeme online.
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7:05 Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. Píše agentúra AFP.
6:00 Srbský prezident Aleksandar Vučič počas stredajšej návštevy Kyjeva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho summitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko. Informuje správa agentúry Reuters.
Úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy
Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi šesť výbuchov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom „úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy“. Zásahy bojovými dronmi hlásil zase Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny.
Kyjev je od minulého mesiaca pravidelne terčom ruských útokov s použitím balistických rakiet, ktoré sú podľa AFP rýchle a ťažšie zachytiteľné. Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom rakiet PAC-3, ktoré sú kľúčové pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Tieto systémy sú jedinou zbraňou v arzenáli Ukrajiny, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety. Prezident USA Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že výroba by sa mohla začať do konca tohto roka.