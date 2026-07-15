Ekologická KATASTROFA na Morave: Hrozí veľký úhyn rýb! TOTO pláva na hladine

NOVÉ MLÝNY – Obyvateľov Břeclavska na Morave vystrašila situácia okolo vodného diela Nové Mlýny. Na hladine sa začala tvoriť zelená hmota, ktorá doslova uzavrela vodné živočíchy pod vodou. Ochranári varujú, že situácia je veľmi vážna.
V českom Břeclavsku sa premnožili sinice. Odnieslo si to vodné dielo Nové Mlýny na rieke Dyje v južnej časti Moravy. Priehrada leží na rozhraní okresov Břeclav a Brno-venkov. Práve tu sa mali premnožiť sinice. Český iRozhlas uvádza, že zelenú kašovitú vrstvu začali vodohospodári zachytávať pomocou tzv. norných stien.
Vodohospodári sú v teréne
Situácia je veľmi vážna. V noci na nedeľu 12. júla kleslo množstvo kyslíka vo vode na nulu. "Vysoké koncentrácie siníc sa dostávajú do úseku pod nádržou, kde sa tvorí pena. V noci je situácia obzvlášť nepriaznivá. Stále ju kontrolujeme a odoberáme vzorky vody," priblížila hovorkyňa štátneho podniku Povodia Moravy Jana Kučerová.
Vodohospodári už požiadali o súhlas s mimoriadnou manipuláciou. Sinice v noci spotrebúvajú kyslík, ktorého tak nemusí v rieke zostávať dosť pre ryby. Ich úhyn ale zatiaľ vodohospodári nepotvrdili.
Ako došlo k premnoženiu?
Sinice sa premnožili z dôvodu dlhodobého sucha a vysokých teplôt. I keď už kašovitú masu zachytávajú norné steny, pre podobný problém uhynulo minulý rok v dolnom toku Dyje zhruba 30 ton rýb.
"Situácia je obdobná ako minulý rok, ale teraz to vyzerá oveľa horšie. Je to dané klimatickou zmenou, kvôli ktorej všetko prichádza skôr. Teploty boli vysoké a v ďalšom týždni nás čakajú znova horúčavy. Množstvo biomasy vo vode je obrovské," povedal predseda Moravského rybárskeho zväzu Miroslav Laníček.
Na základe rozhodnutia úradov vodohospodári znížili prítok do Zámockej Dyje a slepého ramena Rohlík na ľavom brehu rieky. Cieľom je obmedziť prísun biomasy.