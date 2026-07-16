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Ona už má 50 rokov? Slovenská herečka s 3 deťmi vyzerá roky rovnako!

Lucia Hurajová
Lucia Hurajová (Zdroj: Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Herečka Lucia Hurajová je mamou troch detí, má syna a dve dcérky - dvojičky. Mnohých ale pri pohľade na túto umelkyňu asi prekvapí, že dnes už oslavuje 50 rokov!

Lucia Hurajová sa narodila 16. júla 1976. Študovala na VŠMU, ktorú ukončila v roku 2001. Toto vzdelanie jej však nestačilo, a tak absolvovala aj doktorandské štúdium v obore divadelná veda. 

Galéria: Lucia Hurajová

Ona už má 50
 (Zdroj: ČT)

Lucia je členkou Túlavého divadla, no príležitostne účinkuje aj na doskách iných divadelných stánkov. Je tiež známou recitátorkou a dabingovou herečkou, bola aj jednou z moderátoriek Plesu v opere. 

Televízni diváci ju mali možnosť vidieť vo filmoch ako Medzi nebom a zemou, Nejasná správa o konci sveta, O dve slabiky pozadu či Casino.sk. Účinkovala aj vo viacerých seriáloch, napríklad Rádio, Ako som prežil, Pravá tvár, Som mama a naposledy Nový život. Pôsobila tiež v niekoľkých českých projektoch. 

Barbora Ďurovčíková a Lucia
 (Zdroj: TV JOJ)

Lucia Hurajová bola v minulosti tri roky vydatá za hudobníka Oskara Rózsu. Začiatkom roka 2013 porodila partnerovi Richardovi syna Maximiliána, v novembri 2016 sa zas stala mamou dvojičiek Izabely a Sofie. V marci 2022 herečke krachlo manželstvo s Richardom a dvojica sa rozviedla. „Vzhľadom na naše odlišnosti na všetkých úrovniach života sme sa rozhodli ďalej nepokračovať v spoločnej životnej ceste ako partneri. Naďalej však chceme byť tými najlepšími rodičmi pre naše deti,” prezradila pred vyše dvoma rokmi Hurajová týždenníku Šarm.

Po čase sa však rozídenci dali znovu dokopy. „Áno, sme opäť spolu,” priznala Hurajová, ktorá to bližšie komentovať nechcela. Bez ohľadu na čokoľvek však trojnásobná mamina vyzerá celé roky prakticky rovnako, vek a deti akoby sa na nej ani nepodpísali... 

Ona už má 50
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 (Zdroj: TV JOJ)

Ona už má 50
 (Zdroj: Instagram LH)

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