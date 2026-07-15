Soňa Müllerová aj po 60-tke provokuje: Zodvihla si sukňu a odhalila... WOW, krása!

BRATISLAVA - Soňa Müllerová (64) neustále dokazuje, že elegancia, šarm a ženskosť rozhodne nemajú dátum spotreby. Obľúbená moderátorka ale tentokrát prekvapila fanúšikov! A to letným videom, v ktorom ukázala svoju odvážnejšiu stránku.
Video síce prináša ženám po 60-tke dôležitý odkaz o zdraví, no pozornosť mnohých okamžite upútal najmä jeho vizuál. Soňa si totiž vyhrnula dlhú sukňu a odhalila svoje krásne nohy, ktoré by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy.
Známa moderátorka pritom nešla cestou prvoplánového predvádzania sa. Práve naopak – za jej nápadom bol praktický dôvod. Svojim sledovateľkám chcela pripomenúť význam vitamínu D a krátkeho pobytu na slnku. Keďže obľubuje dlhšie sukne, našla si vlastný elegantný trik, ako na chvíľu vystaviť slnečným lúčom lýtka. „Toto nie je o móde, ale o našom zdraví,“ odkázala ženám.
Soňa tak opäť dokázala, že aj po šesťdesiatke môže žena pôsobiť sebavedomo, príťažlivo a prirodzene. Jej fanúšikovia ocenili nielen skvelú formu, ale aj pozitívnu energiu, ktorá z videa vyžaruje.