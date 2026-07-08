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Ostrá roztržka medzi Ukrajinou a Poľskom: Spor sa vyhrocuje! Kyjev poslal Varšave tvrdé slová

Kyrylo Budanov
Kyrylo Budanov (Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)
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KYJEV - Vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou sa opäť vyostrujú. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov odmietol akýkoľvek nátlak zo strany Poľska a vyhlásil, že Ukrajina nebude prijímať ultimáta od žiadnej krajiny.

Napätie medzi Ukrajinou a Poľskom sa v posledných dňoch opäť prehlbuje. Dôvodom sú spory okolo odkazu Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ale aj najnovšie kroky poľských úradov voči ukrajinským utečencom. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v rozhovore pre agentúru RBC-Ukrajina vyhlásil, že Kyjev nebude ustupovať tlaku Varšavy. Podľa jeho slov sa situácia môže v najbližších dňoch ešte viac vyostriť.

Budanov očakáva ďalšie zhoršenie vzťahov

Budanov upozornil, že do výročia volynskej tragédie, ktoré pripadá na 11. júla, zostáva už len niekoľko dní a očakáva ďalšie sporné kroky.

„Situácia bude ešte eskalovať. Nie je to žiadne veľké tajomstvo. Do 11. júla, keď si pripomenieme výročie volynskej tragédie, zostáva necelý týždeň. Podľa mojich informácií sa pripravuje viacero neuvážených krokov, ktoré situáciu ešte viac vyhrotia,“ povedal Budanov.

Spor sa týka utečencov aj odkazu UPA

Poľsko v poslednom období sprísňuje niektoré pravidlá týkajúce sa ukrajinských utečencov. Zároveň pripravuje opatrenia, ktoré majú postihovať propagáciu Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA).

Ďalšiu vlnu kritiky vyvolal prezident Volodymyr Zelenskyj, keď jednej z jednotiek ukrajinských špeciálnych síl udelil čestný názov „Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády“ ako ocenenie za jej pôsobenie vo vojne proti Rusku. Práve tento krok vyvolal v Poľsku pobúrenie.

Minulosť naďalej rozdeľuje obe krajiny

UPA patrí medzi najkontroverznejšie ozbrojené formácie v dejinách regiónu. Počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistickému Nemecku aj Sovietskemu zväzu, zároveň je však spájaná s masovým vraždením poľského civilného obyvateľstva, Židov aj volynských Čechov na území dnešnej západnej Ukrajiny.

Rozdielny pohľad na tieto udalosti zostáva jednou z najcitlivejších tém vo vzťahoch medzi Kyjevom a Varšavou.

Nasledovali aj symbolické kroky

Napätie sa prenieslo aj do diplomatickej roviny. Poľský prezident Karol Nawrocki odobral prezidentovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie – Rad Bieleho orla.

Podľa dostupných informácií Zelenskyj ocenenie následne poslal späť do Poľska. Rovnaký krok urobili aj viaceré ďalšie ukrajinské osobnosti, ktoré vrátili poľské štátne vyznamenania.

„Ultimátam sme neustúpili ani od Ruska“

Budanov odmietol, že by Ukrajina mala pod tlakom Poľska meniť svoje postoje. „Ukrajina neprijme ultimáta od nikoho na svete. Poslednou krajinou, ktorá sa nám ich snažila vnucovať, bolo Rusko. A bez urážky, je to predsa len oveľa silnejší štát ako Poľsko. Ak sme ich neprijali od Ruska, prečo by sme mali prijať nejaké iné?“ vyhlásil.

Na otázku, či existuje priestor na upokojenie situácie, odpovedal, že Kyjev nemá dôvod reagovať ďalším vyostrovaním konfliktu. „Ak hovoríme, že niekto robí neuvážené kroky, prečo by sme na ne mali odpovedať ďalšími zlými krokmi?“ uzavrel Budanov.

Viac o téme: SporPoľskoUkrajinaVolodymyr ZelenskyjKyrylo Budanov
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