Exfarmár Reza Givili je opäť zadaný: Zalovil v starých vodách!

BRATISLAVA - Exfarmár Reza Givili opäť rozvíril vody šoubiznisu. Po krátkom vzťahu s Emily z Farmy sa zdá, že sa vrátil k svojej bývalej partnerke.
Reza Givili sa do povedomia televíznych divákov zapísal ako jeden z najvýraznejších účastníkov markizáckej reality šou Farma. Na statku sa objavil hneď dvakrát – najskôr v 5. sérii a neskôr sa vrátil aj do 7. série. Dodnes si ho fanúšikovia spájajú s legendárnymi hláškami ako „sesky“, „ovse“, „mangalise“ či „selé zle“, ktoré sa medzi divákmi stali doslova kultovými a na sociálnych sieťach sa objavujú aj po rokoch.
Po skončení šou bol Reza často témou bulvárnych médií aj pre svoj súkromný život. Dlhší čas tvoril pár s Boženou Candrákovou, no po ich rozchode sa z verejného života stiahol a svoje šťastie našiel po boku kučeravej snedej krásky. Ani tento vzťah však nevydržal. Minulý rok prišiel zlom, keď sa dal dokopy s Emily, ktorú diváci spoznali tiež práve na Farme. Ich láska však mala krátke trvanie a už po necelých dvoch mesiacoch dvojica oznámila rozchod. O Rezovi následne dlhší čas nebolo takmer nič počuť.
Zdá sa však, že v jeho súkromí opäť nastali veľké zmeny. Exfarmár totiž zalovil v starých vodách a podľa všetkého sa vrátil k svojej kučeravej expriateľke. Spoločnú fotografiu zverejnil na sociálnej sieti a pridal k nej odkaz, ktorý naznačuje, že ich láska dostala druhú šancu. „Niekedy treba odísť, aby človek pochopil, čo skutočne znamená láska. Ja už viem, že moje srdce poznalo odpoveď od začiatku,” napísal k ich spoločnému záberu. Či tentoraz pôjde o trvalý návrat, ukáže až čas.
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