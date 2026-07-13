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MIMORIADNY ONLINE Deväť európskych krajín založilo s Ukrajinou koalíciu antibalistickej obrany!

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Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Tom Nicholson/Pool Photo via AP)
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ČTK, TASR

KYJEV/MOSKVA - Najmenej deväť ľudí zahynulo pri posledných útokoch vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na miestnych činiteľov to dnes napísala agentúra AFP. Päť zabitých po nepriateľských útokoch podľa nej hlásia ruské úrady a štyria mŕtvi ukrajinskí činitelia. Ukrajina sa bráni ruskej invázii piaty rok. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

17:49 Lídri deviatich západných krajín spolu s Ukrajinou v pondelok oznámili, že spoločne vytvoria koalíciu zameranú na rozvoj „výhradne obranných“ protiraketových prostriedkov. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters. „Veríme, že ochrana Európy si vyžaduje globálne riešenie v podobe integrovanej architektúry protiraketovej obrany na odstrašenie a zneškodnenie budúcich raketových hrozieb,“ uviedli Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo v spoločnom vyhlásení. „Vyvinie sa prostredníctvom spoločného úsilia, technologickej otvorenosti a spoľahlivej priemyselnej spolupráci,“ ozrejmili.

Spojenci uviedli, že prostredníctvom prepojenia ich obranných priemyselných možností, výskumu a operačných skúseností sa pokúsia vybudovať spoločnú protiraketovú obranu pre Európu. „Pôjde o doplnok existujúcich systémov protiraketovej obrany vrátane suverénnych európskych riešení, ktoré zúčastnené krajiny už získali alebo ešte získajú. Nerobíme to proti žiadnemu inému národu, ale na obranu nášho vlastného,“ zdôraznilo desať krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol so spojencami Kyjeva na schôdzke tzv. koalície ochotných v Paríži, aby spoločne potvrdili podporu pre Ukrajinu a zvýšili tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu, pripomína AFP.

14:45 Zelenskyj pristál vo Francúzsku, kde sa zúčastní na stretnutí Koalície ochotných. Na dnešnom samite sa očakáva účasť najmenej 25 lídrov. Stretnutie sa zameria na riešenie kritického nedostatku ukrajinskej protivzdušnej obrany uprostred eskalujúcich útokov ruských balistických rakiet.

13:53 Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca na protest proti kybernetickým útokom zameraným proti Európskej únii. Brusel a Londýn v pondelok uvalili na Rusko za tieto kyberútoky sankcie, informuje o tom agentúra AFP.

„Dnes ráno... sme predvolali ruského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s nepriateľskými kybernetickými útokmi,“ uviedla hovorkyňa rezortu. Ministerstvo na sieti X označilo kybernetické útoky voči Nemecku, partnerom EÚ a Ukrajine za neprijateľné. „Budeme na ne reagovať rozhodne, a to aj prostredníctvom ďalších sankcií. Okrem toho sme si dnes predvolali ruského veľvyslanca a opäť sme veľmi jasne vyjadrili náš postoj,“ tvrdí rezort.

13:48 Slovenská republika nebude ručiť za 70-miliardovú pôžičku na vojenské výdavky Ukrajiny prisľúbenú štátmi NATO a neručí ani za 90-miliardovú pôžičku od Európskej únie (EÚ), napriek tomu však príde o peniaze, ak Ukrajina nebude túto pôžičku splácať. V TASR TV to povedal europoslanec a líder mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík.

13:43 Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na pondelok, informovala britská stanica BBC.

13:38 Traja námorníci prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenie po tom, čo ruské vojská zasiahli v Odesskej oblasti na juhu Ukrajiny civilnú loď pod vlajkou Toga, ktorá práve vykladala náklad minerálnych hnojív, oznámil náčelník regionálnej správy Oleh Kiper a podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kule. Ukrajinské sily naopak informovali o útokoch na ruské plavidlá a ropné sklady. Ukrajinské útoky si podľa agentúry Reuters vynútili obmedzenie plavby Azovským morom.

13:25 Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok obvinila Rusko z úmyselného ničenia systému zdravotnej starostlivosti na Ukrajine. Zdokumentovala, že v období od apríla 2022 do decembra 2025 podniklo Rusko viac než 20 útokov na zariadenia spojené s MSF. Informuje o tom agentúra AFP.

Rusko podľa vyhlásenia MSF vykonáva „neustále útoky na zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál na Ukrajine“ a tieto útoky „sa zdajú byť súčasťou zámernej stratégie zameranej na zničenie zdravotníckeho systému a kolektívne trestanie obyvateľstva - a nie náhodným dôsledkom ruskej invázie“.

13:07 Neďaleko moldavskej obce Copanca sa v noci na pondelok zrútil a explodoval ruský dron typu Geraň-2. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za „závažné a neprijateľné“ porušenie suverenity Moldavskej republiky, informoval spravodajský web denníka Le Monde.

12:50 Európska únia a Británia v pondelok uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe, pričom obvinili ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa EÚ aj Slovensko. Informujú o tom agentúry AFP, Reuters. tlačovej správy EÚ a vyhlásenia britskej vlády.

Brusel oznámil sankcie na deväť osôb a štyri subjekty, zatiaľ čo Londýn sankcionoval 24 osôb a subjektov. „Dnes odhaľujeme, že 16. centrum ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) riadi rôzne skupiny predstavujúce kybernetickú hrozbu vrátane skupiny TURLA,“ uviedla EÚ. FSB podľa jej vyhlásenia už roky vykonáva široké spektrum škodlivých kybernetických aktivít, ktoré sú čoraz závažnejšie a zasahujú EÚ, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, najmä Ukrajinu. „Tieto aktivity zahŕňajú prenikanie do vládnych sietí a sabotáž kritickej infraštruktúry. Medzi inými boli terčmi útokov Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Cyprus, Holandsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Fínsko,“ objasnila Únia.

12:15 Útok ruskej armády na prístav v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny si vyžiadal životy troch členov posádky civilného plavidla plaviaceho sa pod togskou vlajkou. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala britská stanica BBC.

11:08 Výroky chargé d’affaires Poľska na Ukrajine Piotra Lukasiewicza o ukrajinských obetiach Poľska počas sobotňajších spomienkových podujatí pri príležitosti 83. výročia volynského masakru vyvolali v Poľsku ostrú kritiku časti politikov, komentátorov a bývalých diplomatov. Informuje o tom denník Rzeczpospolita.

10:05 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zmarila sériu dronových útokov na dve vojenské letecké základne hlboko vo vnútrozemí Ruska - v Amurskej a Čeľabinskej oblasti. Podľa FSB tieto útoky pripravovali „ukrajinské tajné služby s podporou západných krajín.“ S odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.

9:35 Najmenej dvoch mŕtvych a dve desiatky ranených si vyžiadali ruské útoky podniknuté na ukrajinské regióny, informujú miestne úrady. Rusko v noci vypustilo proti Ukrajine tri letecké rakety a 134 dronov, z ktorých sa podarilo zneškodniť tri rakety a 123 dronov, tvrdí ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy šiestich dronov na štyroch miestach.

7:25 Najmenej tri osoby zahynuli a päť ďalších utrpelo zranenia pri sérii ukrajinských dronových útokov v Moskovskej oblasti, oznámil v pondelok na platforme Max tamojší gubernátor Andrej Vorobiov. Informujú o tom agentúry AFP a TASS.

6:00 Ukrajina v noci z 13. júla zaútočila na ropný sklad v juhoruskom meste Michajlovsk v Stavropolskom kraji, informovali monitorovacie kanály.

Ukrajina a Rusko informujú o obetiach posledných nepriateľských útokov

Najmenej deväť ľudí zahynulo pri posledných útokoch vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na miestnych činiteľov to dnes napísala agentúra AFP. Päť zabitých po nepriateľských útokoch podľa nej hlásia ruské úrady a štyria mŕtvi ukrajinskí činitelia. Ukrajina sa bráni ruskej invázii piaty rok.

Pri ruských nočných útokoch na ukrajinskú Dnepropetrovskú oblasť zahynuli traja ľudia, z toho dvaja pri útoku na priemyselný podnik v meste Kryvyj Rih, uviedli činitelia podľa AFP. V meste Cherson nepriateľ zhodil z dronu výbušné zariadenie na štvrť Korabel, na mieste zomrel štyridsaťosemročný muž, uviedol na platforme Telegram šéf mestskej správy Jaroslav Šanko.

Ukrajinské útoky na Ruskom okupovanú časť Záporožskej oblasti si vyžiadali štyri ľudské životy a ukrajinský dronový útok na ruskú Samársku oblasť pripravil o život jedného človeka, píše AFP s odvolaním sa na regionálne úrady.

Ukrajina sa už piatym rokom bráni ruskej invázii, pričom súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán. Obe strany tvrdia, že sa zameriavajú na vojenské objekty nepriateľa alebo jeho energetickú infraštruktúru, ale pri útokoch umierajú aj civilisti - podľa dostupných informácií najmä na ukrajinskej strane, na ktorú útočí ruská armáda.

Sobotný ruský útok leteckými bombami na ukrajinské mesto Sumy zabil podľa miestnych úradov päť ľudí, vrátane trinásťročného dievčaťa, a ďalšie tri desiatky ľudí zranil. Stanica BBC dnes zverejnila video z bezpečnostných kamier, ktoré zachytáva okamih útoku na neďalekom mieste v meste, konkrétne v kaviarni. Na záberoch sú počuť explózie a vidieť ich zákazníkov kaviarne, ako sa snažia ukryť a chrániť deti.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
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MIMORIADNY ONLINE Deväť európskych krajín založilo s Ukrajinou koalíciu antibalistickej obrany!

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