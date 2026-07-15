Sex priamo na stole v parku: VIDEO Milencov v dovolenkovom raji natočili pri súloži

PATTAYA - Na romantiku si vybrali miesto, kde ich mohol vidieť prakticky ktokoľvek. Dvojica v thajskej Pattayi súložila priamo na kamennom piknikovom stole vo verejnom parku. Ich nočné radovánky zachytilo video, ktoré sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach. Teraz po milencoch pátrajú úrady.
Thajské letovisko Pattaya má povesť mesta, ktoré už videlo všeličo. Najnovší pár však zrejme usúdil, že hotelová izba by bola príliš obyčajná.
Muž a žena si na sex vybrali verejný park Chaloem Phrakiat na kopci Khao Phra Tamnak. A aby romantike v prírode nič nechýbalo, skončili priamo na kamennom piknikovom stole.
Dvojicu pri súloži niekto natočil. Video sa v utorok 14. júla objavilo na thajských sociálnych sieťach a okamžite vyvolalo rozruch.
Nešlo pritom o opustené miesto kdesi ďaleko od civilizácie. Park pravidelne navštevujú miestni obyvatelia aj turisti, ktorí tam chodia cvičiť a oddychovať.
Strážnik videl muža pri stole, nič netušil
Celý príbeh dostal ešte kurióznejší rozmer po výpovedi miestneho strážnika Winaia.
Ten v čase približne medzi 3.20 a 3.30 h ráno hliadkoval v parku. Pri jednom z kamenných stolov si všimol muža svetlej pleti v bielej košeli. Podľa strážnika pôsobil ako človek pochádzajúci z Blízkeho východu.
Muž sedel pri stole sám. Winai nevidel žiadnu ženu a nič podozrivé si nevšimol, preto pokračoval v obchôdzke.
O krátky čas neskôr za ním prišiel iný muž s poriadne nezvyčajnou správou. Tvrdil, že na rovnakom mieste videl dvojicu pri sexe.
Strážnik mu spočiatku veľmi neveril. Potom mu kolega ukázal video zo sociálnych sietí. A Winai spoznal stôl.
Bol to presne ten, pri ktorom len krátko predtým videl sedieť osamelého muža, informoval thajský portál The Thaiger.
Žena v červenom sa zrejme objavila až neskôr
Na videu má byť muž v bielej košeli a žena v červenom oblečení. Dvojica podľa záznamu súložila priamo na kamennom stole.
Kedy a odkiaľ žena k mužovi prišla, zatiaľ nie je jasné. Strážnik ju počas svojej obchôdzky vôbec nevidel.
„Nikdy by som nečakal, že niekto bude mať sex v parku,“ priznal Winai. Dodal, že bezpečnostná služba už v minulosti nachádzala dvojice alebo ľudí zdržiavajúcich sa v odľahlejších častiach parku. S podobným prípadom sa však podľa jeho slov nestretol.
Internet žiada viac kamier aj nočných hliadok
Video vyvolalo medzi Thajčanmi búrlivé reakcie. Mnohí používatelia sociálnych sietí žiadajú, aby úrady dvojicu identifikovali a zvážili voči nej právne kroky.
Objavili sa aj výzvy na posilnenie nočných hliadok v parku a inštaláciu ďalších bezpečnostných kamier v odľahlejších častiach areálu.
Totožnosť ani národnosť muža a ženy zatiaľ úrady nepotvrdili. Prípad sa naďalej preveruje.
Pattaya pritom už podobné sexuálne výstrelky zažila. V decembri minulého roka čelila pokute ruská dvojica, ktorú prichytili pri sexe na pláži Jomtien. Aj ich radovánky zachytili svedkovia na video a zábery skončili na sociálnych sieťach.
Najnovšia dvojica však pláž vymenila za park a ležadlá za kamenný stôl.
Či bol piknikový stôl po nočnom dobrodružstve opäť pripravený na piknik, thajské médiá už radšej neuviedli.