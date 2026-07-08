Spor s Ukrajinou trvá: Poľský prezident vyhlásil, že symboly UPA stopnú Kyjev na ceste do EÚ

ANKARA – Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že obe krajiny sa naďalej zhodujú v tom, že najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Zároveň vyjadril názor, že používanie symbolov spojených s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) komplikuje európsku budúcnosť Ukrajiny. Informovali o tom agentúry AFP a PAP.
Nawrocki sa so Zelenským stretol počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare po niekoľkotýždňovom diplomatickom spore týkajúcom sa historického odkazu UPA. Rokovanie so Zelenským podľa poľského prezidenta trvalo približne hodinu a pomohlo udržať dialóg napriek napätiu vo vzájomných vzťahoch. „To, čo sa určite nemení, je, že pre Ukrajinu aj Poľsko zostáva hlavnou hrozbou Ruská federácia. Na hrozby pre našu nezávislosť máme rovnaký pohľad,“ povedal.
Zároveň priznal, že historické spory sa počas stretnutia vyriešiť nepodarilo. „Nevyriešili sme historické otázky a ani sme neočakávali, že sa ich podarí vyriešiť na jednom stretnutí,“ uviedol. Nawrocki zopakoval, že otázky súvisiace s UPA a jej symbolmi sú pre Poľsko „nepredmetné na vyjednávanie“. Podľa neho Ukrajina musí pochopiť, že „banderovská vlajka“ obmedzuje perspektívu jej vstupu do Európskej únie, keďže je pre Poliakov spojená s negatívnymi historickými udalosťami.
Spor o čestný názov jednotky
Spor medzi oboma krajinami sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA. Nawrocki mu následne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Ukrajinský prezident hneď na druhý deň poľské vyznamenanie vrátil. Poľsko považuje UPA zodpovednú za masakry viac než 100.000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Ukrajina ju vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že sa s Nawrockým dohodli na pokračovaní dialógu. AFP pripomenula, že Poľsko naďalej slúži ako hlavné logistické centrum pre väčšinu dodávok vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Proeurópska vláda premiéra Donalda Tuska opakovane vyzvala na deeskaláciu sporu s Kyjevom.