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Vémola zachraňoval manželstvo a potom... rande s neznámou blondínkou! Prvá reakcia Lely

Lela a Karlos Vémolovci Zobraziť galériu (23)
Lela a Karlos Vémolovci (Zdroj: Instagram/Karlos Vémola)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Ešte pred pár týždňami to vyzeralo, že ich manželstvo dostane druhú šancu. Karlos Vémola a jeho manželka Lela sa po období odlúčenia opäť objavili bok po boku a fanúšikovia začali veriť, že známy pár našiel cestu späť k sebe. Opak bol ale pravdou...

Nádej na veľký návrat vystriedali nové otázniky. Český portál Expres.cz zverejnili fotografie, na ktorých je Vémola zachytený v spoločnosti neznámej blondínky. Dvojica mala spolu navštíviť reštauráciu v Olomouci a neskôr zamieriť do hotela. Čo presne bojovníka a tajomnú ženu spája, zatiaľ nie je známe. Ani jedna zo strán sa k zverejneným záberom verejne nevyjadrila. O to väčšiu pozornosť však vyvolala reakcia Lely.

Tá sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom sociálnych sietí a jej slová si mnohí okamžite spojili s aktuálnym dianím okolo jej manžela. „Ja si dávam masku len kvôli pleti, ale niektorí ľudia tú svoju nezložia celý život,“ odkázala svojim sledovateľom. Hoci nikoho nemenovala, načasovanie jej slov rozpútalo vlnu špekulácií.

Krátko nato pridala ďalší odkaz, ktorým dala jasne najavo, že sa rozhodne neplánuje utápať v smútku. „Nebojte sa o mňa, neplačem,“ napísala stručne, no výstižne. Zdá sa tak, že namiesto ľútosti sa sústredí najmä na seba, svoje deti a plány na leto. Fanúšikom dokonca prezradila, že pripravuje dovolenku a čaká ju vraj „najlepšie leto“.


Viac o téme: Karlos VémolaLela Vémola
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