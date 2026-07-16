Vankúšová vojna, šialené outfity aj GLEB: Kvôli TOMUTO sa na festival rád vracia!

Hudba, originálne outfity, tisíce úsmevov a energia, ktorá vydržala od prvých koncertov až do neskorej noci. Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda opäť ukázal, prečo patrí medzi najočakávanejšie letné podujatia.
Návštevníci si užívali nielen vystúpenia obľúbených interpretov, ale aj množstvo sprievodných aktivít – od adrenalínového ziplinu cez vankúšovú vojnu až po tvorbu vlastného festivalového merchu. Nechýbal už tradične ani Gleb, ktorý prezradil svoje dojmy z festivalovej atmosféry.
„Pohoda patrí medzi moje top 3 vystúpenia. Hrávame tu už od roku 2019 a vždy sme boli skvelo prijatí. Pohoda je v mojom srdci,“ hovorí raper Gleb. „Ja si šetrím energiu na dnešný deň (sobota), čiže štvrtok a piatok sofistikovane a dnes úplne rock and roll. Človek sa tu cíti ako v štvrti, kde si chce oddýchnuť od festivalu. Je to taký malý mikrosvet.“