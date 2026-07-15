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Stačí jedno kúpanie a objaví sa nepríjemná vyrážka: Vedci skúmajú jej pôvod

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ČTK

PRAHA - Vedci skúmajú parazitov, ktorí často spôsobujú vyrážku po kúpaní v prírode, takzvanú cerkáriovú dermatitídu. Mapujú ich výskyt vo vodných plochách a hľadajú cesty, ako ich vo vode spoznať pred začiatkom kúpacej sezóny alebo ako znížiť počet vodných ulitníkov, ktorí ich prenášajú. V tlačovej správe o tom informovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

Odborníci odhadujú, že svrbivú vyrážku, ktorú mylne pripisujú siniciam, žihľavám alebo hmyzu, si každé leto z prírodných kúpalísk prinášajú stovky ľudí. Presné počty však nepoznajú. Chcú sa preto na ochorenia, ktoré spôsobujú mikroskopické larvy parazitov vodných vtákov, viac zamerať.

"Prípady cerkáriovej dermatitídy sa v Česku objavujú pravidelne už viac ako 60 rokov. Dodnes však nevieme, koľko ľudí skutočne postihuje, pretože väčšina z nich lekára vôbec nevyhľadá a ochorenie sa nedostane do žiadnych štatistík," uviedol parazitológ Tomáš Macháček. Bez týchto údajov je podľa neho ťažké určiť rizikové lokality alebo zavádzať účinné preventívne opatrenia.

Spolu so Štátnym zdravotným ústavom (SZÚ) vedci preto vytvárajú databázu výskytu cerkáriovej dermatitídy v Česku a mapujú rizikové lokality. V pražskom laboratóriu vyvíjajú nové molekulárne metódy, ktoré dokážu odhaliť DNA parazitov priamo vo vode.

"Tieto citlivé metódy umožnia rýchle preventívne testovanie kúpacích vôd pred začiatkom sezóny aj počas nej. Oproti doteraz používaným postupom budú výrazne rýchlejšie," doplnil parazitológ Ján Procházka. Zároveň hľadajú možnosti, ako obmedziť výskyt parazitov vo vode, napríklad znížením počtu vodných ulitníkov, ktorí sú ich hostiteľmi.

"Hľadáme nové spôsoby ako znížiť množstvo týchto slimákov v nádržiach bez toho, aby sme narušili fungovanie vodných ekosystémov. Naším cieľom je účinná prevencia, ktorá bude zároveň šetrná k prírode," uviedla parazitologička Jana Bulantová.

V laboratórnych podmienkach tiež vedci skúmajú, prečo niektorí ľudia po kontakte s cerkáriami žiadne ťažkosti nemajú a u iných vzniká typická silno svrbivá vyrážka. "Zaujíma nás napríklad, ako parazit preniká do kože a ako naň reaguje ľudský imunitný systém. Tieto poznatky prispejú k lepšej prevencii, diagnostike i liečbe ochorení," dodal Macháček, ktorý vedie experimentálnu časť výskumu.

Podľa údajov SZÚ sú známe len jednotky lokalít s výskytom cerkárií za rok, v teplejších rokoch okolo desiatich. V roku 2023 bolo nahlásených lekárovi 26 prípadov nimi spôsobenej dermatitídy, v predchádzajúcich rokoch jednotky. Výnimkou bol rok 2018 s 64 prípadmi.

"Invázia cerkáriami sa prejaví iba svrbiacou vyrážkou najčastejšie na nekrytých častiach tela, na trupe, na končatinách, na predlaktí a v podkolenných jamkách. Svrbivé pupínky po pár dňoch, zvyčajne do týždňa, miznú. Mnohí ľudia preto ani nevyhľadajú lekára," opísala na webe SZÚ v roku 2023 epidemiologička Katarína Fabiánová.

Stačí jedno kúpanie a
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"U citlivejších osôb sa môže vyskytnúť zvýšená teplota, edém kože a zvýšená únava. Liečba je iba symptomatická, podávajú sa antihistaminiká, teda lieky tlmiace alergické reakcie a svrbenie," doplnila.

Hlavným cieľom tímu je vytvoriť a ponúknuť nástroje, ktoré pomôžu hygienikom, prevádzkovateľom kúpalísk i verejnosti lepšie predchádzať cerkáriovej dermatitíde. Vďaka dôkladnejšiemu monitorovaniu bude možné včas upozorniť na rizikové lokality a prijímať účinné preventívne opatrenia bez toho, aby bolo potrebné obmedzovať kúpanie v prírodných vodách.

Viac o téme: KúpaniePrírodaVyrážkyDermatitidaPazity
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