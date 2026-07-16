Rodičovský dôchodok po novom: Prvé 2 % dane prídu penzistom už v auguste! Mnohí zostanú zo sumy v šoku

BRATISLAVA - Výplata asignácie z dane pre rodičov sa spustí už v auguste 2026. Sociálna poisťovňa začne automaticky vyplácať 2 % zaplatenej dane tým dôchodcom, ktorých deti túto možnosť uviedli v daňovom priznaní, a to podľa termínov, v ktorých boli priznania podané. Nárok majú len poberatelia starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Rodičovský dôchodok sa od januára 2025 zmenil na asignáciu podielu zaplatenej dane. Po prvý raz bude vyplatená tento rok na základe daňového priznania za rok 2025 a údajov, ktoré Sociálnej poisťovni (SP) poskytne Finančné riaditeľstvo SR. Deti mohli poukázať každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, teda 2 % matke a 2 % otcovi.
"Daňový úrad prevedie podiel zaplatenej dane určený rodičom prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Rodič má právo na vyplatenie tohto podielu dane, ktoré zaniká jeho úmrtím. Táto možnosť vyplýva priamo zo § 50aa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov," vysvetľuje Finančná správa.
Prvé 2 % zaplatenej dane prídu už v auguste
S vyplácaním začne Sociálna poisťovňa už budúci mesiac. "Asignáciu z dane podľa podkladov z Finančného riaditeľstva SR odošle Sociálna poisťovňa najskôr v priebehu mesiaca august 2026. Výplata sa začne v auguste a kontinuálne bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch v závislosti od toho, kedy dieťa podalo daňové priznanie a ako tieto asignácie z dane spracuje finančne riaditeľstvo," vysvetlil pre Topky.sk hovorca SP Martin Kontúr. To znamená, že ak daňové priznanie bude podané do 31. marca 2026, poisťovňa vyplatí asignáciu najneskôr do 31. augusta 2026.
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Poisťovňa zdôraznila, že asignáciu vypláca ona, keďže jej to ukladá zákon a zároveň má k dispozícii zoznam oprávnených osôb aj údaje o spôsobe výplaty dôchodku. „Sociálna poisťovňa je povinná vyplatiť podiel zaplatenej dane rovnakým spôsobom, akým vypláca dôchodok,“ uviedla.
Nárok na asignáciu má podľa poisťovne poberateľ starobného dôchodku, ako aj poberateľ invalidného dôchodku, ak je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku. Nevzťahuje sa na poberateľov predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku ani na poberateľov len pozostalostných dôchodkov, napríklad vdovského dôchodku.
SP upozornila, že o asignáciu poberateľ dôchodku nežiada. Vyplatenie je možné, ak dieťa uvedie v daňovom priznaní alebo vyhlásení, že chce 2 % dane poukázať rodičovi, a budú splnené zákonné podmienky. Poisťovňa takisto nevyhotovuje rozhodnutie o asignácii, keďže nejde o dávku sociálneho poistenia.
Výrazný pokles sumy
Podľa starého systému dostával dôchodca ročne 12-násobok 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu svojho dieťaťa. Nový systém však vychádza z 2 % zaplatenej dane z príjmu dieťaťa za rok 2025 – a to po odpočítaní daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky.
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Prehľadné porovnanie zostavil ekonomický expert Jozef Mihál. Napríklad zamestnanec s priemernou mzdou 1000 eur mesačne priniesol rodičovi v starom systéme 180 eur ročne. V novom systéme je to len 17,63 eura. Pri mzde 1600 eur mesačne to bolo 288 eur "po starom" a len 41,32 eura "po novom".