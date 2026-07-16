Po smrteľných streľbách ICE pozastavil kontroly: Trump žiada ich návrat

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu ostro kritizoval rozhodnutie Imigračného a colného úradu (ICE) pozastaviť dopravné kontroly. Stalo sa tak v reakcii na dve streľby s obeťami na životoch, do ktorých boli zapojení agenti ICE a ku ktorým došlo v priebehu uplynulých pár dní. Informuje správa agentúry AFP.
„Nemôžeme sa vzdať jedného z najdôležitejších a najúčinnejších nástrojov ICE v boji proti zločinu, ktorým sú dopravné kontroly,“ uviedol Trump v príspevku na platforme Truth Social. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti kontroly pozastavilo po tom, ako bol v pondelok v štáte Maine zastrelený Kolumbijčan a minulý týždeň pri operácii v Texase zahynul Mexičan. „Keď to už raz urobíme, zahráme tým zločinom priamo do karát. Radikálni ľavicoví demokrati by to radi videli, ale za môjho pôsobenia sa to nestane. ICE buďte rozvážni, spravodliví a rozumní, vráťte sa k svojej veľmi dôležitej práci,“ vyhlásil Trump.
Splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan v utorok novinárom povedal, že dopravné kontroly sa pozastavili, no trval na tom, že ide o účinnú metódu, ktorá sa čoskoro vráti do praxe. Agenti ICE čelia celonárodnej kritike za agresívne taktiky a za zabitie dvoch amerických občanov začiatkom roka v Minneapolise. Od začiatku presadzovania tvrdých imigračných opatrení Trumpovej vlády došlo podľa agentúry AP v dôsledku stretov s federálnymi agentmi už k najmenej deviatim úmrtiam.