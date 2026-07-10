MIMORIADNY ONLINE Ukrajina dostane novú pomoc z USA: Zelenskyj oznámil balík striel pre systémy Patriot

KYJEV - Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra RBC-Ukraine.
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6:27 Najmenej 265 civilistov zahynulo a ďalších 1816 ich utrpelo zranenia v priebehu júna v dôsledku ruských útokov na Ukrajine. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová. Informuje o tom agentúra Reuters.
„V najbližších dňoch nám príde balík zo Spojených štátov. S našimi európskymi partnermi som tiež uzavrel samostatné dohody,“ odpovedal Zelenskyj na novinársku otázku o tom, či počas summitu NATO v Ankare vyjednal dodávky striel PAC-3 schopných zasiahnuť balistické rakety. Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku, ktoré sa konalo v utorok a stredu.
Pre Ukrajinu sú podľa prezidenta v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok protiraketových striel, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Americký prezident Donald Trump na stretnutí so Zelenským v Ankare oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj vo štvrtok novinárom povedal, že s Trumpom a jeho tímom diskutovali o podrobnostiach poskytnutia licencie a že pred prípadným spustením výroby je ešte potrebné dohodnúť sa na technických aspektoch. Odborníci podľa agentúry AFP tvrdia, že vyrobiť raketu pre systém Patriot, jednu z technologicky najvyspelejších zbraní svojho druhu na svete, trvá približne dva roky.