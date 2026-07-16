Záchranári stále hľadajú preživších: Zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už 4829 životov

CARACAS - Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 4829. V stredu to na platforme Telegram oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez, informuje agentúra AFP.
Dva otrasy s magnitúdami 7,2 a 7,5 zasiahli v rozpätí necelej minúty 24. júna hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira. Zrovnali so zemou celé výškové bytové komplexy a spôsobili rozsiahle škody. Rodríguez ešte v nedeľu na Telegrame potvrdil, že v dôsledku zemetrasenia utrpelo zranenia 16.740 ľudí. Väčšina z nich už bola podľa neho prepustená z nemocnice.
Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj tri týždne po tejto katastrofe. Najmenej 20.857 ľudí prišlo v dôsledku otrasov o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia, píše AFP.