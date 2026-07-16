Skúsili sme nový trend v prevencii: Lekári dokážu po novom zistiť aj váš biologický vek

BRATISLAVA - Číslo v občianskom preukaze hovorí iba počet rokov, ktoré uplynuli od vášho narodenia. Neodpovie však na oveľa zaujímavejšiu otázku – v akej kondícii je vaše telo dnes? Na to sa čoraz viac zameriava moderná preventívna medicína, biohacking aj výskum dlhovekosti.
Aj preto sa Medirex pri príležitosti svojho 25. výročia rozhodol upriamiť pozornosť na prevenciu a pripravil komplexné vyšetrenie Zrkadlo zdravia, ktoré pomáha ľuďom lepšie porozumieť vlastnému organizmu. Jednou z informácií, ktorú sme sa počas odbornej interpretácie výsledkov dozvedeli, bol aj biologický vek.
Prečo je biologický vek dôležitejší než ten kalendárny?
„Kalendárny vek je daný. Biologický vek však odzrkadľuje skutočné starnutie organizmu, opotrebovanie buniek a tkanív. Dobrou správou je, že ho vieme do veľkej miery ovplyvniť životným štýlom,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Hrachová z Medirexu.
Mnohí ľudia sa totiž cítia mladšie, než ukazuje ich dátum narodenia. Iní sú už po štyridsiatke neustále unavení a bez energie. Pocit však nemusí vždy zodpovedať realite. Biologický vek dokáže lepšie odrážať, v akom stave sú cievy, pečeň, metabolizmus či ďalšie orgány. Preto sa stáva zaujímavým ukazovateľom pre každého, kto chce zostať zdravý čo najdlhšie.
„Je dobré poznať svoj biologický vek, pretože nám poskytuje reálnu informáciu o tom, ako náš organizmus starne. Dvaja štyridsiatnici nemusia byť z biologického hľadiska na tom vôbec rovnako,“ hovorí lekárka.
Krv prezradí viac, než si myslíte
Laboratórne vyšetrenia dnes už dávno neslúžia iba na potvrdenie ochorenia. Čoraz častejšie pomáhajú odhaliť zmeny ešte v období, keď človek nepociťuje žiadne príznaky. Vďaka komplexnému preventívnemu vyšetreniu Zrkadlo zdravia od Medirexu sme dostali hodnotenie organizmu ako celku.
„Vyšetrenie obsahuje viacero parametrov, ktoré nám napovedia, v akej kondícii sa organizmus nachádza. Sledujeme napríklad funkciu pečene, štítnej žľazy, hladiny dôležitých vitamínov, metabolizmus železa či tukov alebo zápalové parametre,“ približuje MUDr. Hrachová.
Výsledky môžu upozorniť napríklad na začínajúce poruchy funkcie štítnej žľazy, stukovatenie pečene, anémiu, zvýšené kardiovaskulárne riziko či chronický zápal, ktorý môže v tele prebiehať dlhodobo bez výrazných príznakov.
Preventívne prehliadky u všeobecného lekára sú stále veľmi dôležité. Niektoré laboratórne parametre, ktoré môžu poskytnúť komplexnejší obraz o zdravotnom stave, sa však bežne nevyšetrujú. „Súčasťou komplexnejšieho vyšetrenia je napríklad metabolizmus železa, podrobnejšie hodnotenie metabolizmu tukov či vysokosenzitívne CRP, ktoré môže upozorniť na prebiehajúci chronický zápal v organizme.“
Výsledky sme odkonzultovali s odborníkom
Mnohí ľudia si po odbere krvi pozrú len to, či sú ich hodnoty v norme. Ak áno, výsledky odložia a viac sa k nim nevrátia. Lenže čísla samy osebe veľa nepovedia. Oveľa dôležitejšie je pochopiť ich význam a vzájomné súvislosti.
Aj preto sme počas vyšetrenia Zrkadlo zdravia dostali ucelený pohľad na zdravotný stav nášho tela. Súčasťou vyšetrenia totiž nie je iba samotný odber krvi. V cene je aj konzultácia s odborníkom (osobne alebo online), ktorý upozorní na prípadné riziká a poradí, ktoré oblasti sa oplatí zlepšiť.
„Keď absolvujete krvné testy a budete mať výsledky, tak v cene vyšetrenia máte aj interpretáciu týchto výsledkov s našim lekárom osobne v niektorom z našich odberových centier alebo online. Zrozumiteľne vám vysvetlí, čo ktorý parameter znamená a ako ho aj môžete ovplyvniť. Následne je možné z týchto vyšetrení zistiť váš biologický vek,“ dodáva MUDr. Zuzana Hrachová.
Medirex vám môže pomôcť znížiť biologický vek
Vek v občianskom preukaze nezmeníte. To, ako bude vaše telo fungovať o päť, desať či dvadsať rokov, však môžete ovplyvniť už dnes. Práve o tom je moderná prevencia – odhaliť riziká skôr, ako sa prejavia, a dať človeku šancu niečo zmeniť.
Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od Medirexu spája komplexné laboratórne vyšetrenie s odbornou interpretáciou výsledkov, aby ste svojmu telu lepšie porozumeli a vedeli, čo preň môžete urobiť.
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Advertoriál pripravený v spolupráci s Medirex.