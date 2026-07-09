Trump pritvrdil! Spustil ďalší útok na Irán: Explózie hlásia z viacerých miest, konflikt sa vyostruje

WASHINGTON/TEHERÁN - Americká armáda dnes uviedla, že začala ďalšie útoky proti Iránu. Oblastné veliteľstvo amerických ozbrojených síl CENTCOM oznámilo, že cieľom úderov je ďalej oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že ak Teherán s útokmi na civilné lode neprestane, americké útoky ďalej pritvrdí. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že prímerie s Iránom je pri konci a označil vyjednávanie s Teheránom za stratu času. Situáciu sledujeme online.
aktualizované 6:10 Oblastné veliteľstvo amerických ozbrojených síl CENTCOM uviedlo, že armáda v stredu dokončila ďalšie kolo úderov na Irán. Celkovo bolo podľa neho zasiahnutých približne 90 iránskych cieľov. Americký prezident Donald Trump tieto údery predtým označil za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Medzi zasiahnutými cieľmi boli podľa veliteľstva systémy protivzdušnej obrany, pobrežné sledovacie zariadenia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a vojenská logistická infraštruktúra pozdĺž pobrežia Iránu.
aktualizované 6:05 Iránske revolučné gardy dnes uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Vo dvojici krajín Perzského zálivu a tiež v Katare dnes ráno zneli sirény. Informovali o tom agentúry AFP a AP. Irán sľúbil, že na tieto útoky odpovie. Na dvoch amerických základniach v Kuvajte a dvoch v Bahrajne bola podľa štátnej televízie IRIB, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP, zasiahnutá dronmi a strelami "kľúčová infraštruktúra a zariadenie". Tieto informácie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.
aktualizované 6:00 V Bahrajne a Kuvajte sa rozozvučali sirény po tom, čo Irán údajne prisľúbil „masívny“ útok na americké základne. Informuje správa agentúry AFP a stanica SkyNews a al-Džazíra.
Útoky na obchodné lode
"Spojené štáty považujú Irán za zodpovedný za nedávne neopodstatnené útoky proti obchodným lodiam a civilným posádkam, ktoré sa voľne pohybovali po tejto dôležitej medzinárodnej vodnej ceste," uviedlo veliteľstvo CENTCOM na sieti X. Iránske médiá uviedli, že sa výbuchy ozvali napríklad v prístavnom meste Bandar Abbás. Podľa iránskej polooficiálnej tlačovej agentúry Mehr tu protivzdušná obrana zasahovala proti nepriateľským cieľom. Výbuchy boli počuť tiež blízko prístavu Čáhbahár, ktorý podľa štátnej agentúry IRNA zostal následne bez prúdu. Ďalšia explózia zaznamenala médiá tiež v provincii Búšehr.
"Ide o odvetu za včerajší (pondelkový) iránsky útok na lode. Ak sa to stane znova, bude to oveľa horšie! "napísal Trump na svojej sieti Truth Social v príspevku, ktorý sprevádzal snímkou veľkého požiaru na okraji nočného mesta.
Spojené štáty podnikli údery na Irán už v utorok
Spojené štáty podnikli údery na Irán už v utorok, označili ich za reakciu na iránske útoky na troch tankerov v Hormuzskom prielive. Irán sa podľa agentúry Reuters k týmto útokom neprihlásil, analytici však uviedli, že takéto kroky využíva na posilnenie svojho vplyvu pri vyjednávaní s USA. Teherán Spojené štáty obvinil z porušovania dočasnej mierovej dohody a v reakcii vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, ktoré hostia americkej vojenskej základne.
"Dnes v noci na nich tvrdo zaútočíme," vyhlásil americký prezident Trump dnes na summite NATO v Ankare. Ubezpečil tiež, že nové strety skončia veľmi rýchlo. Možnosť pokračovania diplomatických rokovaní s Teheránom ponechal otvorenú. Washington a Teherán v júni podpísali memorandum o porozumení, ktorým potvrdili krehké prímerie. Vojnu začali 28. februára Spojené štáty a Izrael útoky na Irán, pri ktorých zabili okrem iného najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího. Od soboty sa koná jeho pohreb, ktorý sa skončí 9. júla. Po pohrebe mali rokovania pokračovať.