Slovenský startup vyvíja AI nástroj pre vizualizácie, prerazili v zahraničí

BRATISLAVA - Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie (AI) prerazila v zahraničí. MeltFlex využíva už viac ako 200.000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. TASR o tom informoval Braňo Hrivňák, spoluzakladateľ spoločnosti MeltFlex AI.
„Je to vec, ktorú je stále zvláštne napísať. Nástroj, ktorý sme dvaja postavili na Slovensku, dnes leží v telefónoch majiteľov domov, realitných maklérov a interiérových dizajnérov po celých Spojených štátoch. Ľudia v Austine, Brooklyne aj na predmestiach Phoenixu používajú MeltFlex na to, aby zistili, ako môže vyzerať ich domov, a väčšina z nich ani netuší, že ho vytvorili dvaja chalani, ktorí vyrastali v Bratislave,“ vyhlásil Hrivňák. Priblížil, že nástroj vytvoril spolu s Matúšom Kolejákom.
Ako poukázal, nápad na produkt mal vyriešiť problémy už existujúcich nástrojov. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii SlovakiaTech. Hrivňák poukázal, že nástroj si našiel publikum najmä v USA.
Spoločnosť sa tiež dostala medzi vybrané startupy v SOSA Slovak Accelerator Program v New Yorku. „Z vybraných top slovenských startupov sme mali možnosť byť súčasťou programu, ktorý vyvrcholil prezentáciou na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku. Tam sme predstavili MeltFlex AI pred investormi, technologickými lídrami, firmami a partnermi amerického startupového ekosystému,“ poukázal Hrivňák.