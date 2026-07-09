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Apokalypsa po záplavách v Číne: Voda spláchla hadiu farmu, jedovaté kobry terorizujú dedinčanov!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, X)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

KUANG-SI - Katastrofálne záplavy na juhu Číny priniesli okrem zničených domovov aj nečakanú a mimoriadne nebezpečnú hrozbu. Po tom, čo ničivý tajfún a následné prívalové dažde poškodili chovnú farmu, uniklo do zatopených oblastí približne 900 hadov. Medzi uniknutými plazmi sa nachádzajú aj prudko jedovaté kobry, ktoré teraz ohrozujú uväznených dedinčanov priamo v ich domovoch.

Situáciu v čínskej autonómnej oblasti Kuang-si dramaticky skomplikoval tajfún Maysak. Dlhotrvajúce intenzívne zrážky spôsobili preťaženie vodných tokov, čo viedlo k pretrhnutiu dvoch miestnych vodných nádrží – Liulan a Yunbiao. Prívalová vlna okamžite zaplavila nízko položené oblasti v meste Cheng-čou vrátane dediny Teng-wej, kde sa nachádzalo niekoľko menších chovných staníc.

Voda kompletne zničila oplotenia a objekty jednej z miestnych hadích fariem. Podľa odhadov miestnych úradov sa tak do voľnej prírody a priamo do zatopených obytných zón dostalo 800 až 900 plazov. Situáciu okamžite začali monitorovať záchranné zložky, no zásah v zaplavenom teréne je mimoriadne komplikovaný.

Uväznení ľudia čelia útokom a nedostatku liekov

Najväčšie obavy vyvoláva fakt, že farmy v tejto oblasti chovajú prevažne tri druhy hadov – užovky tenkochvosté, vodné hady a nebezpečné kobry. Práve jedovaté kobry predstavujú pre miestne obyvateľstvo smrteľné riziko. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili amatérske videá a zábery, na ktorých vystrašení dedinčania upozorňujú na plazy plávajúce na hladine alebo skrývajúce sa na plávajúcich troskách a odpade.

Miestne úrady potvrdili, že viacerých uväznených dedinčanov už hady stihli pohrýzť. Keďže sú nízko položené oblasti odrezané od sveta vysokou hladinou vody, evakuácia zranených a distribúcia potrebných protijedov a zdravotníckeho materiálu prebieha len veľmi pomaly. Minimálne jeden dedinčan bol po pohryznutí v kritickom stave urýchlene transportovaný do najbližšej nemocnice.

Do akcie nastúpili dobrovoľní lovci

Hoci odborníci predpokladajú, že veľká časť chovných hadov po dlhšom čase strávenom v hlbokej vode uhynie, preživšie jedince hľadajú útočisko na vyvýšených miestach – vrátane striech a interiérov zaplavených domov. V reakcii na hroziace nebezpečenstvo vznikol v susedných, nezasiahnutých dedinách dobrovoľný civilný tím lovcov hadov.

Viac ako tucet dobrovoľníkov prechádza na člnoch od domu k domu a čistí obytné priestory. Na odchyt plazov využívajú najmä rybárske náradie a špeciálne elektrické zariadenia. Dobrovoľníci potvrdili, že väčšina doteraz odchytených jedincov našťastie patrila k nejedovatým vodným druhom, no riziko stretu s kobrou zostáva vysoké.

Miestny krízový manažment a výbor dediny vydali prísne varovanie pre všetkých obyvateľov, aby sa v žiadnom prípade nepokúšali odchytávať hady vlastnými silami, ak na to nemajú profesionálny výcvik. Pri akomkoľvek náleze plaza vo vnútri obydlia majú okamžite kontaktovať záchranné zložky alebo špecializovaný tím.

Viac o téme: ZáplavyKobraHadyČína
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