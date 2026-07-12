Sydney Sweeney opäť dráždi v sexi čipke: Plné prsiská a zadoček na zakusnutie!

LOS ANGELES - Stačilo niekoľko sekúnd a internet bol opäť v jednom ohni. Herečka Sydney Sweeney zverejnila nové promo video pre svoju značku spodnej bielizne SYRN a okamžite vyvolala lavínu reakcií. Hlavnou hviezdou spotu nebola len nová kolekcia, ale aj samotná 28-ročná herečka, ktorá sa pred kamerou objavila v odvážnom čipkovanom modeli.
Sydney Sweeney vo videu predstavuje jeden z najvýraznejších kúskov kolekcie Seductress. Na balkóne pózuje v priesvitnom bielom čipkovanom body s hlbokým výstrihom, ktoré doplnila čipkovanými pančuchami nad kolená v rovnakom odtieni. Celý outfit pôsobí romanticky, no zároveň zvodne – presne v duchu estetiky, na ktorej je značka SYRN postavená.
Kamera zachytáva Sydney z viacerých uhlov, pričom vynikajú jemné detaily čipky aj precízne spracovanie modelu. Herečka zvolila prirodzený glamour styling – rozpustené blond vlasy s jemnými vlnami, žiarivú pleť a decentný make-up, ktorý necháva vyniknúť samotnú bielizeň. Výsledok pôsobí zmyselne, no zároveň elegantne, bez zbytočnej okázalosti.
Pod video pridala jednoduchý odkaz: „Už máte svoje kúsky od SYRN?“. Fanúšikovia nenechali na seba dlho čakať. Komentáre zaplavili komplimenty na jej vzhľad aj novú kolekciu. Mnohí písali, že ide o jej doposiaľ najvydarenejšiu reklamnú kampaň, ďalší označovali video za „dokonalé“ či „ohromujúce“.
SYRN je pre Sydney oveľa viac než len ďalšia celebritná značka. Herečka ju uviedla na trh začiatkom roka 2026 s cieľom ponúknuť spodnú bielizeň v širokej škále veľkostí vrátane modelov pre ženy s plnším poprsím. Kolekcia je rozdelená do štyroch štýlových línií – Seductress, Romantic, Playful a Comfy – aby si každá zákazníčka našla kúsky podľa vlastného vkusu a nálady. Nie je to prvýkrát, čo Sydney propaguje svoju značku vlastným telom.
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