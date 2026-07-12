Pár si prešiel 6 dňami PEKLA: Stratili sa v lese, to najhoršie však len prišlo, museli vypiť vlastný ...

OSIMO - Prežili si tých najdesivejších šesť dní svojho doterajšieho života. Reč je o pare z talianskeho Osima Chiare Pasaresiovej a Davide Cesaronim. Obaja pri ceste hustým borovicovým lesom úplne zablúdili a najhoršie bolo, že sa už ani nevedeli vrátiť späť. Dochádzala im aj voda, a tak museli siahnuť po brutálnych improvizačných krokoch, ktoré poznáme len zo seriálov o prežití v divočine. Nemali však na výber.
Brutálne podmienky páru sa ocitli na stránkach tg24.sky.it či nemeckého Bildu. Talianski záchranári však našťastie spečatili šťastný koniec dramatického pátrania po manželskom páre. Kým sa však tak stalo, prešli si hotovým peklom a veľa párov by niečo také nezvládlo. Stratili sa totiž v Dolomitoch.
Davide Cesaroni (41) a Chiara Pesaresiová (38) z mesta Osimo boli nezvestní od minulého týždňa. Po šiestich dňoch ich našli živých v odľahlej horskej oblasti na hranici provincií Pordenone a Belluno. Dvojica prežila len vďaka obrovskej vôli a improvizácii. Všetko sa to začalo v stredu 1. júla. Na začiatku letných prázdnin sa vybrali do hôr.
Matke sa jej syn neozýval, a tak pohotovo zareagovala
Vyrazili z chaty Rifugio Pordenone smerom k horskej chate Padova a plánovali sa vrátiť späť po okružnej trase. Keď sa však niekoľko dní neozývali a Davideho matka sa s ním nedokázala spojiť, práve ona zalarmovala úrady. Rozbehla sa rozsiahla pátracia akcia, do ktorej sa zapojili hasiči, horská služba, príslušníci finančnej polície aj štyri vrtuľníky.
Po nezvestných pátrali stovky ľudí. Nakoniec ich objavili záchranári horskej služby v mimoriadne neprístupnej oblasti Col Cadorin. Podľa prvých informácií boli obaja vyčerpaní, no našťastie neutrpel nikto z nich vážne zranenia.
Čo sa vlastne pokazilo?
Manželia záchranárom vysvetlili, že počas zostupu zišli z trasy na náročnom horskom chodníku Sentiero Alpinistico Arturo Marini. Stratili orientáciu v hustých borovicových lesoch a členitom skalnatom teréne. Keď narazili na nepriechodnú roklinu, uvedomili si, že ďalší postup by mohol byť smrteľne nebezpečný.
Rozhodli sa preto zostať na mieste a šetriť sily. Situáciu zhoršoval fakt, že ich mobilný telefón sa po niekoľkých hodinách vybil a v celej oblasti navyše nebol žiadny mobilný signál. Poslednýkrát sa ich telefón prihlásil do siete ešte vo štvrtok popoludní.
Boj o prežitie a pitie vlastného moču
Nasledujúcich päť dní sa zmenilo na boj o holý život. Z dvojice hustých borovíc si postavili provizórny prístrešok pripomínajúci iglu, ktorý ich chránil pred vetrom, vlhkosťou a chladom. Prvé dva dni nemali prístup k vode. "Dovtedy sme pili vlastný moč, aby sme nezomreli od smädu," opísal Davide pre taliansky denník Il Resto del Carlino. Neskôr objavili potok, ktorý sa stal ich záchranou. Hlad zaháňali lesnými plodmi.
Rozhodujúci okamih prišiel až v utorok skoro ráno. Davide si deň predtým všimol, kde pristál záchranársky vrtuľník, ktorý ich pre husté stromy nedokázal spozorovať. Keď nasledujúce ráno opäť začul zvuk rotorov, rozbehol sa na miesto, kde bol lepšie viditeľný. Risk sa vyplatil. Záchranári ho okamžite zbadali. "Spýtali sa ma, či som Davide z Ancony. Vtedy sme vedeli, že sme zachránení," opísal emotívny okamih turista.
Oboch následne vrtuľník previezol najprv na chatu Rifugio Pordenone a potom do mesta Cimolais na podrobnejšie lekárske vyšetrenia. Tam sa stretli aj s príbuznými, ktorí medzitým pricestovali z regiónu Marche, aby sledovali záchrannú operáciu. Napriek šiestim dňom stráveným v nehostinných horách sú podľa lekárov v dobrom zdravotnom stave.