Veľké zmeny vo vláde? Peter Pellegrini prehovoril o odchode známeho ministra z funkcie

BRATISLAVA - Prezident SR Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, do konca septembra nájdu riešenie svojho sporu. „Môže dôjsť k nejakým výmenám alebo k nejakému odchodu ministra, ale to bude skôr spôsobené možno záujmom konkrétneho ministra ísť niekam inde. Možno, ak má ambíciu pán minister financií stať sa súčasťou vedenia Národnej banky Slovenska alebo podobne. To budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a zaňho bude poskytnutá náhrada,“ myslí si.
Pellegrini poukázal na to, že zatiaľ sa o možnej výmene vo vedení envirorezortu s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) nerozprával. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie rozpočtu verejných financií na budúci rok. Poukázal, že vláda sa bojí straty väčšiny v Národnej rade iba vtedy, ak v nej potrebuje presadiť zákony. Ak to nepotrebuje a pokiaľ sa nenájde väčšina poslancov, ktorá by jej vyslovila nedôveru, koalícia nie je v ohrození.
Zároveň kritizoval vedenie parlamentu za to, že robí chybu v nastavovaní schôdzí. Poukázal, že poslanci majú rokovať až do prerokovania všetkých bodov programu a koniec schôdzí nemá byť vopred daný. Nesúhlasí ani s odkladaním prerokovania návrhov na odvolanie ministrov, ktoré predkladá opozícia. „Veď keď koalícia vie, že má väčšinu, tak nehrozí žiadne odvolanie. A tento nový výmysel, že sa pozbiera päť, šesť, sedem, osem odvolávaní ministrov a potom raz a pol roka sa to prerokuje, potláča zdravý súboj opozície a koalície,“ vyhlásil. Stotožnený nie je ani s odvolávaním politických funkcionárov systémom „oko za oko, zub za zub“. Uviedol to v reakcii na otázku o avizovanom odvolávaní opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (PS).
Vízia pre budúceho premiéra
Hlava štátu tiež zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Je zároveň podľa neho na premiérovi, ako sa ku kampani postaví. „Ak chcete byť premiér, musíte mať aj nejakú víziu, že vám tam prejdú aj politické strany, s ktorými ste schopní spraviť koalíciu. Alebo ak chcete len vyhrať bez ohľadu na to, aj s vedomím, že skončíte v opozícii ako najsilnejší líder, tak vtedy môže platiť variant, že nebude hľadieť ani na jedného, ani na druhého koaličného partnera,“ poukázal.
Pellegrini sa tiež vyslovil za presadenie ústavných zmien v súvislosti s možnosťou ukončiť volebné obdobie predčasne referendom. Odmietol kritiku, že mohol nedávne referendum iniciované mimoparlamentnou stranou Demokrati vyhlásiť aj na skorší termín.
V súvislosti so zavedením takzvaného stavu ohrozenia informoval, že politici aktuálne hľadajú legislatívne možnosti, ako umožniť slovenskej armáde plne vykonávať svoje úlohy aj v čase mieru. „Akurát sa diskutuje o tom, či by sa dokázali nájsť aj také zmeny zákona, aby sme nemuseli ísť rovno do ústavy, lebo je komplikované v dnešnej napätej situácii hľadať ústavnú väčšinu,“ priblížil. Rozhovor v televízii sa týkal aj tohtotýždňového samitu NATO v tureckej Ankare. Prezident poukázal, že Slovensko môže profitovať z vojenských nákupov. Dodal však, že ekonomika krajiny nemôže byť založená len na zbrojení.
Prezident očakáva od rozpočtu prorastové opatrenia
Prezident SR Peter Pellegrini očakáva od návrhu rozpočtu verejných financií na ďalší rok prorastové opatrenia. Slovensko musí naštartovať ekonomiku a reálne investovať. Súčasťou rozpočtu podľa neho musia byť i peniaze na dostavanie nemocníc. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Pri rozpočte eviduje ako tému transakčnú daň. „Pevne verím, že sa rozpočtu podarí vyrovnať transakčnou daňou, ktorá by trošku odbremenila daňové zaťaženie podnikateľov. Že tam môžu byť aj ďalšie opatrenia, ktoré možno zjednodušia život živnostníkom,“ uviedol Pellegrini. Dodal, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) avizoval zavedenie licencií, ktoré by živnostníkom umožnili zaplatiť daň na začiatku roka a tým zjednodušili ich účtovníctvo aj záväzky voči štátu. Očakáva, že premiér rozpočet presadí a nájde prienik medzi požiadavkami koaličných partnerov.
K rozpočtu by podľa svojich slov mal výhrady, ak by v ňom neboli prorastové opatrenia či peniaze na rozostavané nemocnice. „Pokiaľ rozpočet bude naznačovať to, čo hovorím - prorastové opatrenia a aj zachovanie významných infraštruktúrnych projektov, to znamená, že nebude peniaze len prejedať, ale bude ich aj reálne investovať-, tak si viem predstaviť, že úroveň dlhu nemusí hneď budúci rok alebo ďalšie roky dramaticky klesať,“ vyhlásil.
Prezident reaguje na meškanie plánu
Rozhovor sa týkal i odkúpenia 49-percentného podielu v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorý momentálne vlastní skupina ČEZ. Prezident si myslí, že ak by ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) ignorovala pokyny premiéra a požadovaný plán na odkúpenie nepredstavila, mohla by byť jej pozícia ohrozená. Ak však proces trvá dlhšie z relevantných dôvodov, na jej koniec vo funkcii hlava štátu nevidí dôvod.
Pellegrini odpovedal aj na otázky týkajúce sa vytýčenia akceleračných zón pre výstavbu veterných parkov. Poukázal, že vláda nejde stavať turbíny. Súčasťou plánu obnovy je len výber miest, kde by to mohlo byť v budúcnosti možné jednoduchšie. „Na Slovensku máme jeden z najčistejších energetických mixov, dokonca čistejší ako v Rakúsku. To znamená jadro, voda, obnoviteľné zdroje. My nepotrebujeme pre znižovanie emisií oxidu uhličitého na Slovensku ešte aj veterné elektrárne. Takže nech sa občania neobávajú. Táto vláda ústami premiéra deklarovala, že žiadne veterné parky sa na Slovensku stavať nebudú. A toto vnímam čisto len ako debatu, aby sa splnili formálne podmienky plánu obnovy, hoc aj tie vyvolávajú obrovské vášne,“ poukázal.