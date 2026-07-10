Trump šokoval vyhlásením: Koniec vojny na Ukrajine sa blíži! TOTO povedal o Putinovi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine napredujú výrazne viac, než sa navonok zdá. Tvrdí, že o zastavenie bojov majú záujem prezidenti Ruska aj Ukrajiny a tému chce otvoriť aj počas summitu NATO.
Trump verí, že mierové rokovania napredujú
Šéf Bieleho domu Donald Trump je presvedčený, že šance na ukončenie vojny na Ukrajine sú väčšie, než si podľa neho verejnosť uvedomuje. Vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin čelí tlaku a zároveň má záujem konflikt ukončiť. Rovnaký postoj podľa neho zastáva aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Myslím si, že Putin cíti tlak. Chce, aby sa to skončilo, a Ukrajina chce to isté. Rokujeme a uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť výsledok,“ povedal Trump v súvislosti s pokračujúcou ruskou inváziou.
Americký prezident zároveň zopakoval svoje dlhodobé tvrdenie, že počas svojho pôsobenia pomohol ukončiť osem ozbrojených konfliktov.
Podľa Trumpa sú rozhovory oveľa ďalej, než sa môže na prvý pohľad zdať. Dodal, že s Putinom absolvoval kvalitný telefonický rozhovor a verí, že obe strany majú záujem dospieť k dohode.
O vojne chce rokovať aj na summite NATO
Trump oznámil, že otázku vojny na Ukrajine plánuje zaradiť medzi hlavné témy rokovaní na summite Severoatlantickej aliancie, ktorý sa začína v stredu v Ankare.
Počas stretnutia by sa mal osobne stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Agentúre Reuters vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy potvrdil, že obaja prezidenti spolu už v uplynulých dňoch telefonovali.
Podľa rovnakého zdroja bude cieľom ich rokovania opätovne zvýšiť tlak na ukončenie vojny. Po stretnutí so Zelenským by mal Trump podľa plánov opäť kontaktovať aj Vladimira Putina.
Kremeľ potvrdil ďalšie rozhovory
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že prezidenti Ruska a Spojených štátov sa počas víkendového telefonátu dohodli na ďalšom kontakte v blízkej budúcnosti.
Podľa agentúry Reuters to môže znamenať, že ďalší telefonický rozhovor medzi Trumpom a Putinom sa uskutoční už počas summitu NATO alebo krátko po jeho skončení.
Peskov zároveň odmietol tvrdenia, že americký prezident často mení svoje postoje ku konfliktu na Ukrajine.
Podľa jeho slov Trump zastáva v tejto otázke dlhodobo konzistentný názor. Dodal, že šéf Bieleho domu má jasnú predstavu o situácii a je pripravený počúvať argumenty, ktoré mu predkladá ruský prezident Vladimir Putin.